روسيا تستخدم الفيتو ضد مشروع قرار يدين العملية الروسية فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وطرح مشروع القرار على مجلس الأمن يوم الجمعة من قبل الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى. وصوتت 11 دولة لصالح مشروع القرار، بينما امتنعت 3 دول عن التصويت، وصوتت روسيا التى تتمتع بحق الفيتو ضده. وكان مشروع القرار يدين العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا واعتبرها "انتهاكا للقانون الدولي"، وطالب موسكو بسحب قواتها من أوكرانيا.

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