مواقع أوكرانية: اشتباكات عنيفة قرب فسلكيف جنوب كييف

جدة - نرمين السيد - من ناحية أخرى، أكد فلاديمير تشيجوف مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبى، أن الجيش الروسى لن يبقى فى أوكرانيا، وسينسحب بعد إتمام العملية العسكرية التى ينفذها الآن هناك.
وقال تشيجوف فى حديث لصحيفة "Euractiv" تعليقا على العملية الروسية: "لا نعتزم البقاء للأبد هناك. الجيش الروسى سينجز العملية، ونآمل بأن يكون ذلك قريبا وليس بعيدا، وينسحب".
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