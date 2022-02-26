فيتو روسي ضدّ مشروع قرار دولي بشأن الهجوم على أوكرانيا

استخدمت روسيا في مجلس الأمن الدولي، الجمعة، حقّ النقض "الفيتو" ضدّ مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة وألبانيا، يستنكر "بأشدّ العبارات عدوانها على أوكرانيا"، ويدعوها إلى سحب قواتها من هذا البلد "فورا".

وصوّت 11 عضواً من أعضاء المجلس الـ15 لصالح النص، بينما امتنعت عن التصويت ثلاث دول هي: الصين والهند والإمارات العربية المتّحدة.

وقال دبلوماسي إنّه تمّ التخفيف من لهجة مشروع القرار قبل ساعات من التصويت.

وبذلك خفّفت في مشروع القرار الذي تمّ التصويت عليه كلمة "يدين" إلى "يستنكر"، وحذفت منه أيضاً الإشارة إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة.

وقال دبلوماسيون إن مشروع قرار مشابهاً سيطرح في الأيام المقبلة على التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة (193 عضواً)، حيث لا تملك أي دولة حقّ النقض.

ويعتقد عدد من السفراء أنّه نظراً إلى "الكارثة" الجارية في أوكرانيا، فإن أكثر من مئة دولة يمكن أن تصوت لصالح مشروع القرار في الجمعية العامة.

ومنذ بدء الغزو العسكري لأوكرانيا ليلة الخميس، تقول روسيا التي يتهمها الغرب والأمين العام للأمم المتحدة بانتهاك ميثاق المنظمة الدولية، إنها تتصرف دفاعا عن النفس بموجب المادة 51 من الوثيقة التأسيسية للمنظمة.