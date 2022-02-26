عاجل.. الرئيس الأوكرانى: روسيا ستحاول الاستيلاء على كييف هذه الليلة

جدة - نرمين السيد - وقال زيلينسكى فى كلمة ألقاها اليوم، مخاطبا الرئيس الروسى باللغة الروسية: "دعنا نجلس إلى طاولة المفاوضات لوقف موت الناس".
وفى وقت سابق وبعد تقارير إعلامية الجمعة، تحدثت أن إدارة الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكي، أكدت استعدادها لإجراء مفاوضات مع روسيا وقبولها بأن تكون فى "وضع محايد"، قال المتحدث باسم الكرملين دميترى بيسكوف، إن الإدارة الروسية اطلعت على هذه التصريحات وتعتبرها خطوة فى الاتجاه الإيجابى وسيتم درسها.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأوكرانى صرح فى وقت سابق بأنه لا يخشى مناقشة أى مسائل مع روسيا، بما فى ذلك مسألة ضمان ألا تكون أوكرانيا عضوا فى حلف شمال الأطلسى (الناتو).
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