البنتاجون: الولايات المتحدة ستقدم مساعدة أمنية إضافية لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأضافت أنها تحدد أفضل طريقة لتقديم هذا الدعم. وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربى فى إفادة صحفية “سأكون واضحا للغاية هنا: سنقدم مساعدة أمنية إضافية لأوكرانيا. ما زال يجرى العمل لتحديد كيفية القيام بذلك”.

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