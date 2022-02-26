لندن تمنع الطائرات الروسية الخاصة من الهبوط في مطاراتها

أعلن وزير النقل البريطاني غرانت شابس، الجمعة، أنّ بلاده منعت الطائرات الروسية الخاصة من التحليق في أجوائها أو الهبوط في مطاراتها، في قرار دخل حيّز التنفيذ في الحال ردّاً على غزو روسيا لأوكرانيا.

وقال شابس في تغريدة على تويتر: "لقد عزّزت الحظر الذي فرضناه في المملكة المتحدة حتى لا تتمكّن أيّ طائرة خاصة روسية من التحليق في المجال الجوي للمملكة المتحدة، أو الهبوط (في مطاراتها) - قرار فوري التنفيذ".

وأضاف أنّ "تصرّفات بوتن غير قانونية، وأيّ شخص يستفيد من العدوان الروسي على أوكرانيا غير مرحّب به هنا".

وجاء هذا القرار غداة فرض بريطانيا حظراً على شركة الطيران الروسية الوطنية "ايروفلوت".

والمملكة المتحدة هي واحدة من أبرز الوجهات المفضلة للأثرياء الروس وعائلاتهم، وقد تعرضت حكومتها لانتقادات شديدة لعدم قيامها بما يكفي لمنع تدفّق أموالهم إلى هذا البلد.

ويندرج هذا الإجراء في إطار سلسلة عقوبات فرضتها بريطانيا على روسيا رداً على غزوها أوكرانيا.