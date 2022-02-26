Oppo find x5 أول هواتف شركة أوبو 2022 | مواصفات الهاتف والأسعار

Oppo find x5 هاتف أوبو الأول والجديد لهذا العام 2022 ، حيث أعلنت شركة أوبو في مؤتمر خاص بها تم عقده اونلاين عن أحدث هواتفها الجديدة من سلسلة الـFind x. فتم إطلاق مجموعة جديدة من الهواتف الذكية مثل Oppo find x5 , Oppo find x5 pro ، مع نسخة أخرى تحت مسمي Oppo find x5 lite والتي تأتي مع مجموعة من المواصفات والمميزات الممتازة مع بعض التنازلات الذكية من الشركة لتخفيض السعر. وفيما يلي نتعرف علي أهم مواصفات النسخة الأساسية من هواتف السلسلة.

مواصفات هاتف Oppo find x5 :

‌يأتي الهاتف مع وزن يقدر بحوالي 196 جراماً.‌

كما يأتي أيضاً مع خامات تصنيع من الزجاج من الأمام والخلف ، بالإضافة إلي وجود إطار ألومنيوم يوفر الحماية لجسم الهاتف.‌

يدعم الهاتف تركيب شريحتي إتصال Nano Sim ، تتوفر بدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس.‌

لكن لا يتوفر مدخل كارت الميموري الإضافي ، لذا لا يمكن زيادة سعة التخزين بالهاتف.‌

كذلك الهاتف متوفر مع أحدث إصدارات واجهة المستخدم الخاصة من أوبو ColorOS 12.1 ، والتي تقوم علي نظام تشغيل Android 12.‌

شاشة الهاتف تأتي من نوع AMOLED بحجم 6.55 إنش ، مع جودة الـFHD+ ودقة بكسلات 1080×2400 بكسل أي بمعدل كثافة 402 بكسل لكل إنش.‌

كما تصل إضاءة الشاشة إلي حوالي 1000 شمعة ، مع دعم الـHDR10+ توفر بالتالي تجربة ممتازة في عرض المحتوي علي الشاشة حتي في وجود إضاءة عالية.‌

أيضاً تدعم الشاشة 1B colors مما يسمح بعرض أكثر من مليون لون علي الشاشة ، وبالتالي توفر صور أكثر واقعية.‌

كذلك تدعم الشاشة معدل تحديث جديد 120 هيرتز ، يعطي السلاسة والسهولة في الحركة والتنقل.‌

أما عن حماية الشاشة ، فتوجد طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus.‌

وبالنسبة للأداء فالهاتف يحتوي علي معالج من شركة كوالكوم وهو Qualcomm Snapdragon 888 5G ، مع دقة تصنيع أكثر توفيراً للطاقة 5 نانو متر.‌

المعالج يحتوي علي ثماني أنوية : الأولي تعمل بتردد يصل إلي 2.84 جيجا هيرتز ومن نوع Kryo 680.‌

ثلاثة أنوية أخري من نفس النوع Kryo 680 ، لكن التردد يقل حتي يصل إلي 2.42 جيجا هيرتز.‌

أخيراً أربعة أنوية من نفس النوع أيضاً Kryo 680 ، إلا أن التردد يقل أكثر إلي حوالي 1.80 جيجا هيرتز.‌

كذلك يوجد معالج رسوميات بالهاتف يأتي من نوع Adreno 660.‌

من الهاتف متوفر نسخة واحدة فقط لسعة التخزين وتأتي كالتالي : 256 جيجا مع 8 جيجا رام.‌

مع ذاكرة تخزين سريعة من نوع UFS 3.1.

كاميرا هاتف Oppo find x5 :

‌بالنسبة لشركة أوبو فإن أهم ما يميزها هي الكاميرات ، وتقدم كالعادة في أغلب هواتفها نظام كاميرات ممتاز يوفر صور مميزة بالنسبة لفئة الهاتف.‌

فالهاتف متوفر مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 ومستشعر من سوني IMX615 ، تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 مع معدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.‌

كما يوجد أيضاً بالهاتف ثلاثة كاميرات خلفية : الأساسية بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 ومستشعر Sony IMX766 ، تأتي بدعم multi-directional PDAF والمثبت البصري OIS.‌

أما عن الثانية فتأتي بدقة 13 ميجا بكسل وفتحة عدسة F/2.4 وهي خاصة بالتصوير Telephoto ، وتتيح التكبير حتي 2x optical zoom.‌

أخيراً الكاميرا الثالثة للتصوير الواسع بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، تدعم أيضاً الـPDAF وتأتي مع زاوية تصوير 110° ونفس مستشعر الكاميرا الأساسية Sony IMX766.‌

كذلك يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة عالية تصل إلي الـ4K بمعدل التقاط 30/60 إطار لكل ثانية ، أو FHD بدقة 1080 مع معدل التقاط 30/60/240 إطار.‌

كما تدعم الكاميرات أيضاً التثبيت الالكتروني Gyro-EIS ، مع خاصية HDR.

مواصفات أخري للهاتف :

‌يتوفر هاتف Oppo find x5 بدعم الـNFC.‌

لكن لا يدعم شبكات الراديو FM.‌

السماعات أيضاً تأتي من نوع Stereo Speakers ، المميزة بأصوات واضحة وعالية.‌

لا يوجد مدخل 3.5 مللي ، فلا يمكن تركيب سماعة أذن.‌

البصمة من نوع Optical موجوده أسفل شاشة الهاتف ، مع دعم خاصية Face Unlock لفتح الهاتف.‌

كما أن الهاتف يتوفر بدعم عدد من المستشعرات مثل : التقارب ، التسارع ، البوصلة ، الجيروسكوب ، وأيضاً طيف الألوان.‌

يعمل الهاتف كذلك ببطارية من نوع ليثيوم بوليمر بحجم 4800 مللي أمبير ، تدعم الشحن بقدرة 80 وات.‌

أيضاً الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 30 وات ، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 10 وات.‌

يتوفر الهاتف بلونين فقط وهما الابيض والاسود.

سعر هاتف Oppo find x5 :