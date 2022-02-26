نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحدي جديد نحو الصدارة.. موعد مباراة النصر وأبها الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة النصر وأبها ، ضمن مباريات الأسبوع الـ22 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم 2022/2021 ، وفي إطار لقاءات الدور الثاني، يستضيف مساء السبت 26 فبراير 2022، ملعب مرسول بارك في العاصمة السعودية الرياض، مواجهة قوية، تمثل تحديًا جديدًا لأصحاب الأرض في طريق المنافسة على الصدارة مع الاتحاد المتربع على عرش جدول الترتيب، فيما يطمح الضيوف إلى تأمين موقعهم في المنطقة الدافئة في وسط الجدول.

خلال السطور المقبلة، سنتناول بالتفاصيل آخر المستجدات والكواليس و موعد مباراة النصر وأبها والقنوات الناقلة ، ورحلة ونتائج الناديين في الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، وتاريخ مواجهات النصر وأبها في الدوري السعودي .

مباراة النصر وأبها

تحدي جديد إذن ينتظر العالمي، في إطار سعيه نحو مواصلة المنافسة على اللقب العاشر في تاريخ نادي العاصمة السعودية.

ففريق الفرسان يبحث عن مصالحة جماهيره، خاصةً بعد الخروج من بطولة كأس خادم الحرمين ، أمام الهلال الأسبوع الماضي.

بينما يأمل زعيم الجنوب في استعادة توهجه، وتحقيق انتصارات جديدة في مشاركته الخامسة بالبطولة السعودية العريقة.

نستعرض أولًا ترتيب الدوري السعودي قبل انطلاق الجولة 22 :

نشير إلى أن الأسبوع الـ21 من الدوري السعودي سيشهد مواجهات نارية.

حيث تقام في نفس توقيت مباراة النصر وأبها ، مواجهة قوية، تتمثل في مباراة الهلال والحزم .

كما تختتم مباريات يوم السبت، بلقاء ثأري في ديربي جدة حيث مباراة الأهلي والاتحاد .

على أن تستكمل الجولة 22 يوم الأحد، والذي تقام فيها مباريات حاسمة، أبرزها مباراة الفيحاء والشباب .

نادي النصر

مع أصحاب الأرض والجمهور، نبدأ تغطيتنا حيث نادي النصر السعودي ، الساعي لمصالحة جماهيره كما أسلفنا بعد الخروج من ربع نهائي كأس الملك .

وفي الموسم الحالي، نجح العالمي في تحقيق 13 انتصارًا وتعادلين، ولكن تلقى 6 هزائم.

وهو يحتل حاليًا المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 41 نقطة وصافي (15) هدفًا.

وفي مبارياته الخمس الأخيرة في دوري المحترفين السعودي ، نجح القاري في حصد 12 نقطة، من 4 انتصارات وخسارة واحدة.

انتصارات النصر جاءت على حساب الفيصلي والتعاون ، إضافة إلى الطائي والباطن .

إلا أنه خسر في الكلاسيكو السعودي أمام الاتحاد في الأسبوع قبل الماضي.

نادي أبها

على الجهة المقابلة، يسعى نادي أبها السعودي إلى مواصلة عروضه الجيدة بشكل كبير، في مشاركته الخامسة بالدوري السعودي هذا الموسم.

حيث يحتل زعيم الجنوب المرتبة السادسة في الجدول، برصيد 28 نقطة وصافي (-10) هدف.

وخلال الموسم الحالي، حقق الفريق 8 انتصارات و4 تعادلات، ولكن خسر في 9 لقاءات.

وفي آخر 5 مباريات، تمكنت كتيبة المدرب السلوفاكي مارتن سيفيلا من جمع 9 نقاط، من 3 انتصارات وهزيمتين.

جاءت انتصارات الفريق على حساب الباطن ثم الاتفاق إضافة إلى الحزم.

ولكن تلقى خسارتين أمام الاتحاد وضمك .

تاريخ مواجهات النصر وأبها

على صعيد مواجهات النصر ضد أبها في الدوري السعودي ، جمعت الناديين 9 لقاءات.

فاز النصر في 4 مباريات، بينما حقق أبها الفوز في لقاءين، وحسم التعادل نتيجة 3 مواجهات.

على مستوى الأهداف في مواجهات النصر أمام أبها ، سجل العالمي 17 هدفًا، وسكنت شباكه 10 أهداف.

أما عن أكبر نتيجة شهدها تاريخ لقاءات النصر وأبها فكانت فوز القاري بنتيجة (4-0).

جاء ذلك خلال لقاء الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان موسم 2020/2019 ، والذي حصد الهلال لقبه، سجل خلاله النجم المغربي السابق للفريق والحالي في الاتحاد عبد الرزاق حمد الله هدفين.

وعن أكبر فوز لـ أبها ضد النصر ، فكانت بنتيجة (2-1).

تحقق ذلك في مواجهة الدور الأول من الموسم الماضي، والذي توج بها الزعيم.

موعد مباراة النصر وأبها والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة اللقاء الهام، مساء السبت، عند الساعة السادسة والنصف إلا خمس دقائق ( 6:25 م ) بتوقيت السعودية، الخامسة والنصف إلا خمس دقائق ( 5:25 م ) بتوقيت مصر، الثالثة والنصف إلا خمس دقائق ( 3:25 م ) بتوقيت غرينتش.

أما عن حكم مباراة النصر وأبها ، فالمقرر أن يقوم اتحاد كرة القدم السعودي بالإفصاح عنه قبيل انطلاق اللقاء بساعات.

ستقوم قنوات SSC الرياضية (الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي ) بتغطية أحداث اللقاء، وذلك عبر قناتي SSC 5 ، وفق الإعلان الرسمي من شركة الرياضة السعودية والذي تابعته “ثقفني”.

وبشأن معلق مباراة النصر والحزم ، فسيكون المعلق الرياضي السعودي عبد الله الحربي.

الخاتمة

تعرفنا خلال السطور الماضية، على كافة التفاصيل وآخر الأخبار بشأن موعد مباراة النصر والحزم والقنوات الناقلة ، ورحلة ونتائج الناديين في الموسم الحالي من دوري محمد بن سلمان للمحترفين ، علاوة على تاريخ لقاءات النصر والحزم في الدوري السعودي .