نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن إعانة التأهيل الشامل برقم الهوية لشهر رجب 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة إعانة التأهيل الشامل، هي عبارة عن مساعدة مالية يتم صرفها بشكل شهري من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، للمواطنين من أصحاب الأمراض والاعاقات ممن تنطبق عليهم شروط معينة، والذين منعتهم هذه الاعاقات والامراض من دخول مجال العمل بشكل طبيعي مثل أقرانهم الأصحاء، وهذه المساعدة المالية الشهرية ليست موحدة بل هي تختلف من شخص إلى أخر حسب نوع الاعاقة والمرض المصاب به الشخص المستحق لصرف هذه الاعانة الشهرية.

كيفية الاستعلام عن إعانة التأهيل الشامل برقم الهوية لشهر رجب 1443:-

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن الخطوات التي يجب اتباعها للاستعلام عن الاعانة التي يتم صرفها للمواطنين من أصحاب الاعاقات والأمراض المختلفة والتي تمنعهم من اقتحام أسواق العمل وذلك برقم الهوية كما يلي:-

* الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

* اختيار الخدمات الالكترونية ثم خدمات وكالة الرعاية.

* يتم إدخال رقم المستفيد، ثم إدخال رقم الهوية الوطنية، ثم اختيار نوع الاعانة.

* يتم إدخال رمز التحقق في المكان المخصص له ثم الضغط على عرض.

* يمكن الاتصال على هاتف الوزارة للحصول على المزيد من المعلومات من خلال الاتصال على الرقم التالي 01147788.

شروط الحصول على اعانة التأهيل الشامل:-

حددت وزارة الموارد البشرية مجموعة من الشروط الواجب اتباعها للحصول على اعانة التأهيل الشامل وذلك كما يلي:-

* أن يكون مسجل لدي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتم تقييم درجة اعاقته.

* أن تكون الاعاقة المصاب بها الشخص ضمن برنامج الاعانة المالية لذوي الاعاقات.

* الا يتجاوز دخله الشهري عن 4000 ريال سعودي.

* ألا تزيد مدة إقامته في المرافق الصحية أو مرافق التأهيل الحكومية أو الأهلية على نفقة الحكومة 6 أشهر في العام.

* أن يكون المستفيد مقيم بشكل دائم داخل المملكة.

* لا يكون من المستفيدين من خدمات الإيواء التابعة لوزارة الموارد البشرية.

* السن لا يزيد عن 45 عام وقت حدوث الاعاقة.

سلم الاعانات الشهرية لمستحقي اعانة التأهيل الشامل:-

يمكن معرفة مبلغ الاعانة الشهرية حسب نوع الاعاقة وفقاً لما هو مذكور في برنامج التأهيل الشامل كما يلي:-

موعد صرف اعانة التأهيل الشامل:-

حددت وزارة الموارد البشرية موعداً لنزول الاعانة في حسابات المستحقين البنكية، وهو يوم السادس والعشرين من كل شهر ميلادي، وفي حالة ما إذا صادف يوم عطله أسبوعية، فيتم نزول الاعانة في اليوم التالي مباشرة.