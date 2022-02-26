نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل منحة البطالة في الجزائر 2022 عبر المنصة الرقمية minha.anem.dz في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل منحة البطالة في الجزائر 2022 أصبح متاحا من خلال موقع التسجيل في منحة البطالة من خلال رابط منحة البطالة minha.anem.dz. ويمكن لكل الشباب البطالين طالبي العمل لأول مرة أن يقوموا بـ التسجيل في منحة البطالة 2022 من خلاله. وهذا بإدراج كل البيانات المطلوبة في المنصة الإلكترونية التي استحدثتها الوكالة الوطنية للتشغيل anem.dz. كما يمكن حجز موعد مع مستشار التشغيل في أقرب ملحقة لمقرّ إقامته ليتم إجراء مقابلة من أجل القبول النهائي للاستفادة من المنحة التي ستصرف في حسابات المواطنين المحتاجين كل شهر. على أن يكونوا حائزين لـ شروط الاستفادة من منحة البطالة في الجزائر 2022. وقد جاءت هذه الخطوة كوسيلة لدعم كل الشباب البطالين الذين لا يملكون منصب عمل أو راتب شهري خاص بهم. وسنتحدث من خلال مقالنا هذا عن الموضوع بشكل مفصّل.

تسجيل منحة البطالة في الجزائر 2022

أصبح في إمكان البطالين تسجيل منحة البطالة في الجزائر 2022 من خلال رابط منحة البطالة minha.anem.dz. وهو موقع التسجيل في منحة البطالة الوحيد والرسمي الذي يمكّن كل الشباب من القيام بالتسجيل الأوّلي. وكذلك حجز موعد خاص لإجراء مقابلة مع مستشار الوكالة الوطنية للتشغيل في أقرب ملحقة له. وقد فتحت أبواب التسجيل رسميا بداية من تاريخ 25 فيفري 2022 لاستقبال الطلبات.

علاوة على ذلك، فإنّ منصة منحة البطالة التي وضعت من طرف الوكالة سترافق كل طالبي العمل إلى أن يحصلوا على عمل مستقل. وتقدر قيمة المبلغ الذي سيصرف في حسابات كل المستفيدين بقيمة 13000 دينار جزائري. ومن خلال هذه البوابة الإلكترونية يمكن تنظيم عملية التسجيل دون عناء التنقل إلى المكاتب. وفي هذا الإجراء وقاية لهم من خطر الإصابة بوباء كورونا، ويتم التسجيل من خلال ما يلي:

أولا: قم بالدخول إلى المنصة الرقمية لمنحة البطالة

ثانيا: انقر على زرّ التسجيل من أعلى الموقع، ثم اكتب رقم التسجيل الخاص ببطاقتك كطالب عمل، ورقم بطاقة الهوية الوطنية.

اضغط على مواصلة وانتظر لثوان حتى يتم التحقق من طلبك، في حال الرفض ستظهر لك رسالة تتضمن سبب الرفض. أما إن تمّ قبولك سيتم توجيهك تلقائيا إلى المرحلة الموالية.

أدرج كل المعلومات في الأماكن المخصصة لها ، وهي الاسم واللقب، رقم الحساب البريدي.

قم بتحديد الموعد الخاص بالمقابلة في ملحقة وكالة التشغيل مع المستشار ، مع إرفاق الملف الورقي المطلوب.

في الأخير اطبع وثيقة التعهد والالتزام ووصل الموعد المحدد للمقابلة.

وثائق التسجيل في منحة البطالة 2022

في المرحلة الثالثة من التسجيل سيظهر لك ملف منحة البطالة في الجزائر 2022، وهي التي ستقوم بإرفاقها معك حين تذهب لإجراء المقابلة الشخصية في ملحقة الوكالة الوطنية للتشغيل. وهي تعهد مستخرج من المنصة، وصل الموعد، وثيقة تثبت عدم عمل الزوج. بطاقة التعريف الوطنية، صك بريدي مشطوب، وثيقة تثبت وضع المعني تجاه الخدمة الوطنية، نسخة عن الدبلوم الجامعي أو شهادة التكوين المهني.

شروط الاستفادة من منحة البطالة في الجزائر 2022

لقد وضعت الوكالة الوطنية للتشغيل مجموعة من الشروط لكل المسجلين، وهي أن يكون طلب الشغل الخاص بالمتقدم ساري المفعول. كما يجب أن يتراوح سنّه من 19 إلى 40، وألا يرفض عرضي عمل من الوكالة الوطنية للتشغيل. كما لا يجب أن يكون له نشاط خاص به، وأن لا يكون مستفيدا من دعم الصندوق الوطني للمتقاعدين، أوأي شكل من أشكال الدعم الحكومي في الجزائر.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن لا يكون زوج المتقدمة للمنحة عامل أو له دخل مادي، ولا تقبل طلبات الطلاب الجامعيين الذين لا يزالون يدرسون. أو كم يزاولون التكوين في إحدى المراكز، كما يتوجب على كل شاب جزائري القيام بإثبات وضعيته فيما يتعلق بالخدمة الوطنية. فإما أن يقدم وثيقة تثبت أداءها، أو ورقة الإعفاء، كما تسقط المنحة في حال رفض المستفيد أكثر من عرضي عمل من الوكالة.

إلى هنا نصل معكم إلى خاتمة المقال الذي خصصناه لموضوع تسجيل منحة البطالة في الجزائر 2022. والذي انطلق رسميا من خلال موقع التسجيل في منحة البطالة، وهذا من خلال رابط منحة البطالة minha.anem.dz بتاريخ 25 فيفري 2022. ويمكن لكل الشباب العاطلين عن العمل أن يقوموا بـ التسجيل في منحة البطالة 2022، نرجوا أن نكون قد أفدناكم بما قدّمناه لكم.