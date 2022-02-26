عاجل.. أمريكا تكشف عن موقفها من فرض عقوبات على بوتين ولافروف

جدة - نرمين السيد - وأضافت "ساكى"، خلال مؤتمر صحفى مساء اليوم، أن واشنطن ستحذو حذو الأوروبيين وستفرض عقوبات على بوتين ولافروف.

وأوضحت أن خطوة العقوبات هدفها توجيه رسالة قوية إلى بوتين ردا على الهجوم، مؤكدة أن الرئيس الأوكرانى ما زال فى منصبه ويتصدى بشجاعة للهجوم الروسى.

وجددت التأكيد أنه "لم نستبعد خيار إقصاء روسيا عن نظام سويفت للتحويلات المالية".