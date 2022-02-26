عاجل.. أمريكا تحذر روسيا من استهداف الرئيس الأوكرانى

جدة - نرمين السيد - حذرت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكى، من استهداف روسيا للرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى، وقالت: استهداف زيلنسكى سيشكل "عملا مروعا"، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".





وأضافت "ساكى"، خلال مؤتمر صحفى مساء اليوم، أن "بايدن" يرى أنه حان الوقت لكل قادة العالم للتنديد بالهجوم الروسى على أوكرانيا، لافتة إلى أن واشنطن ستحذو حذو الأوروبيين وستفرض عقوبات على بوتين ولافروف.

وأوضحت أن خطوة العقوبات هدفها توجيه رسالة قوية إلى بوتين ردا على الهجوم، مؤكدة أن الرئيس الأوكرانى ما زال فى منصبه ويتصدى بشجاعة للهجوم الروسى.

وجددت التأكيد أنه "لم نستبعد خيار إقصاء روسيا عن نظام سويفت للتحويلات المالية".