كييف: روسيا وأوكرانيا تناقشان مكان وموعد إجراء محادثات

قال متحدث باسم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، إن أوكرانيا وروسيا تناقشان الاتفاق على مكان وموعد لإجراء محادثات.

وأضاف المتحدث سيرجي نيكيفوروف: "أوكرانيا كانت ومازالت مستعدة للمحادثات من أجل وقف إطلاق النار وتحقيق السلام".

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