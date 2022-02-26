أسعار النفط تهبط بعد ارتفاعها بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا

انخفضت أسعار النفط، الجمعة، بعد زيادات حادة في بداية الجلسة، بسبب مخاوف من احتمال اضطراب الإمدادات الدولية بعد فرض عقوبات على روسيا المصدرة للنفط.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أبريل 1.15 دولارأو 1.2 في المئة ليغلق على 97.93 دولار للبرميل بعد صعوده إلى 101.99 دولار.
وانخفض تعاقدات برنت لشهر مايو 1.30 دولار أو1.4 في المئة إلى 94.12 دولار.
وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.22 دولار أو 1.3 في المئة ليغلق على 91.59 دولار للبرميل بعد أن سجل أعلى مستوى في الجلسة عند 95.64 دولار.
وعلى مدار الأسبوع ارتفع خام برنت نحو 4.7 في المئة بينما كان خام غرب تكساس الوسيط في طريقه للارتفاع بنحو 0.6 في المئة.
ودفع غزو روسيا لأوكرانيا، الخميس، الأسعار إلى تجاوز 100 دولار للبرميل لأول مرة منذ 2014 ولامس خام برنت 105 دولارات للبرميل.
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