الصين: نحترم سيادة أوكرانيا ونتفهم المخاوف الأمنية الروسية

أبلغ وزير الخارجية الصيني وانغ يي، مسؤولين أوروبين كبار، بأن الصين تحترم وحدة أراضي الدول وسيادتها، بما في ذلك أوكرانيا، لكن ينبغي التعامل بشكل مناسب مع مخاوف روسيا بشأن توسع حلف شمال الأطلسي شرقا.
وقال وانغ إن الوضع الحالي في أوكرانيا هو أمر لا تريد الصين أن تراه، لكن بكين تعارض تاريخيا إجراءات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن العقوبات.
وقال دبلوماسيون إنه تم تأجيل تصويت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار يدين غزو موسكو لأوكرانيا لمدة ساعة واحدة اليوم الجمعة. ولم يتضح على الفور سبب تأجيل التصويت.
وقال دبلوماسيون، الخميس، إنه يبدو أن ما لا يقل عن 11 من أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 سيصوتون لصالحه، في حين أنه لم يتضح كيف ستصوت الصين.
ومن المتوقع أن تستخدم روسيا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار.
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