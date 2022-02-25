شروط تسجيل منحة البطالة الجزائر 2022 والإجراءات اللازمة للحصول على دعم العاطلين

شروط تسجيل منحة البطالة الجزائر ، أعلنت السلطات الجزائرية منذ أيام عن بدء تفعيل رابط التسجيل للحصول على منحة مالية تسمى منحة البطالة للعاطلين عن العمل بدولة الجزائر، حيث تعد الجزائر من أوائل الدول العربية التي أصدرت قرار بصرف منحة خاصة بالعاطلين عن العمل لديها، تهدف من خلاله إلى توفير حياة كريمة لهم، وكانت الحكومة الجزائرية قد أوضحت أن الرئيس عبدالمجيد تبون كان قد أصدر بيان يرسم يوضح الإجراءات الخاصة بمنحة البطالة للشباب الخريجين وغير الخريجين من المتواجدين في دولة الجزائر وليس لديهم مصدر مالي يعيشون منه.

شروط تسجيل منحة البطالة الجزائر

هناك الكثير من الشباب فقدوا وظائفهم في الفترة الماضية بسبب كورونا ما أدت إليه من تعطيل الكثير من الأعمال، البعض الآخر لم يتمكن إلى الآن من الحصول على فرصة عمل مناسبة، ولذلك أطلقت الحكومة الجزائرية قرار بصرف منحة لهؤلاء الشباب وفق عدد من الشروط المعنية التي تضمن وصول الدعم فعليًا لمستحقيه، ويمكن للجميع من مستوفي شروط الحصول على الدعم التسجيل في منحة البطالة الجزائر عن طريق الخطوات التالية:

البحث عن موقع الوكالة الوطنية للتشغيل والدخول عليه.

تسجيل البيانات المطلوبة من طالب الحصول على المنحة.

إرسال كافة الأوراق والمستندات المطلوبة والتي تتوافق مع البيانات المرسلة.

الضغط على إرسال الطلب وانتظار الرد بالموافقة أو الرفض.

تقديم منحة البطالة بالجزائر

حددت الجهات المسؤولة عن صرف منحة البطالة للعاطلين عن العمل بالجزائر متمثلة في وزارة العمل عدد من الشروط التي لابد من توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على الدعم المقدم من الدول إلى حين إيجادهم فرصة عمل مناسبة، وتلك الشروط هي :

أن يكون المتقدم للدعم جزائري الجنسية ومقيم داخل الجزائر.

أن يكون عاطل فعليًا عن العمل ولكنه لديه القدرة على العمل.

ألا يكون للمتقدم أي مصدر دخل آخر سواء كان الدخل من جهات حكومية أو جهات خاصة.

ألا يكون المتقدم مسجلًا في أي برامج دعم أخرى أو حصل على أي دعم من الجزائر.

يجب أن يتراوح العمر الخاص به ما بين 19/60 عام، مع إعطاء الأولوية دائمًا للأكبر في العمر.

ضرورة تحديد الموقف من الخدمة الوطنية.

أن يكون المتقدم مسجلًا في الوكالة الوطنية للتشغيل بحد أقصى ستة أشهر فقط.

ألا يكون حصلوا على قروض من أي جهة مثل القروض لإنشاء المشروعات الصغيرة.

ألا يكون المواطن مسجلًا في أي مؤسسة تعليمية.

موعد صرف منحة البطالة

أوضحت السلطات الجزائرية أنه تم تحديد الأول من مارس 2022 ليكون الموعد الرسمي الذي يتم فيه صرف المنحة الجزائرية المقدمة إلى الشباب العاطلين عن العمل ممن استوفوا شروط التقديم وقاموا فعليًا بالتقديم عبر الرابط الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل، على أن يتم صرف الدعم شهريًا لحين إيجاد فرصة عمل مناسبة.