نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في المنصة الرقمية لمنحة البطالة minha الجزائر 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في المنصة الرقمية لمنحة البطالة minha أصبح متاحا من خلال رابط التسجيل في منحة البطالة minha anem dz. وقد أعلنت عنه الوكالة الوطنية للتشغيل عن موقع التقديم في منحة العاطلين عن العمل الذي يمكن للمواطنين الراغبين في الاستفادة من تقديم الطلبات وحجز موعد المقابلة مع المستشار في وكالة التشغيل المحلية التي قام بالتسجيل فيها. وهذه البوابة الإلكترونية التي تمّ تخصيصها من أجل التسجيل في منحة البطالة 2022 توفر الجهد والوقت على كل المواطنين طالبي الشغل لأول مرة من أجل التقديم، كما أنها تضمن لهم الوقاية من الإصابة بوباء كورونا وتجنب الطوابير والتجمعات، وسنتحدث من خلال مقالنا هذا عن تفاصيل أكثر بخصوص التسجيل في منصة minha anem dz.

التسجيل في المنصة الرقمية لمنحة البطالة minha

يمكن لكل طالبي العمل لأول مرة أن يقوموا بالتسجيل في المنصة الرقمية لمنحة البطالة minha من خلال موقع منحة العاطلين عن العمل minha.anem.dz الذي وضعته الوكالة الوطنية للتشغيل، وهي تتيح لهم حجز الموعد بكل سهولة بعد كتابة المعلومات الأولى المطلوبة من خلال موقع التسجيل في منحة البطالة، مع العلم بأنّ المقابلة ستتم مع مستشار في الملحقة التي تقع بمقر إقامته.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم دراسة الملفات الخاصة بكل المسجلين في منصة منحة البطالة minha.anem.dz. وبعد ذلك سيتم استدعاء كل المقبولين الذين يستوفون شروط الاستفادة من منحة البطالة في الجزائر 2022. وتسعى الحكومة الجزائرية من خلال إطلاق هذا الدعم لضمان تحفيز الشباب العاطلين عن العمل وتوفير تكوينات مناسبة لهم، ويتم التسجيل من خلال اتباع ما يلي:

بداية، يقوم المواطن بالدخول إلى منصة منحة الإلكترونية من خلال الإنترنت.

بعد ذلك يجب أن يطالع كل الشروط والأحكام، ثم يذهب إلى زر التسجيل الموجود في أعلى واجهة الموقع وينقر عليه.

يجب أن يكتب رقم بطاقة التعريف ورقم بطاقة طالب العمل في الخانات المخصصة لها.

عليه أن ينتظر لثواني ريثما يتحقق الموقع من بياناته. في حال رفضه سيظهر له عبارة مرفوض. ليس لديكم الحق في الاستفادة من منحة البطالة”. مع توضيح لسبب الرفض. وفي حال قبولك سيتم الانتقال به إلى المرحلة التالية.

يكتب اسمه ولقبه ورقم الحساب البريدي الجاري.

يحدد موعد المقابلة التي ستقام مع مستشار الوكالة في مدينته، وفي آخر مرحلة يحفظ ويطبع التعهد والوصل الخاص بالموعد.

شروط الاستفادة من منحة البطالة في الجزائر 2022

من أهم الشروط المفروضة على كل الراغبين في التسجيل عبر رابط منحة البطالة هي شرط السن. إذ يجب أن يكون سنّ المتقدمين من 19 إلى 40. كما يجب أن يكون له حساب بريدي مفعّل، وألا يكون لحسابه أي نوع من النشاطات. مع العلم بأنه لا يجب أن يكون منتفعا من إحدى برامج الدعم الحكومي. ولا يتلقى أي إعانات من الصندوق الوطني للتقاعد.

وهناك شروط أخرى وهي ألا يكون زوج المتقدمة موظف له راتب شهري، وأن يثبت كل شاب وضعيته بخصوص الخدمة الوطنية. وفي حال رفض المواطن أكثر من 2 عرض عمل من العروض التي تقدمها الوكالة الوطنية للتشغيل، ستسقط عنه المنحة تلقائيا، مع ضرورة أن يكون كالبا للعمل لأول مرة ولم يسبق له أن شغل أي وظيفة ولو بشكل مؤقت.

موعد صبّ منحة البطالة 2022

تجدر الإشارة إلى أنه سيتم صرف منحة البطالة في حسابات كل المستفيدين الذين قاموا ب التسجيل في منحة البطالة 2022 من خلال موقع التسجيل في منحة البطالة بداية من تاريخ الثامن والعشرين من شهر مارس، بعد أن يتمموا كل الإجراءات الضرورية وتقبل طلبات من يستوفون الشروط، وسيستمر صرفها في نفس التاريخ من كل شهر ميلادي.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام المقال الذي تطرقنا فيه لموضوع التسجيل في المنصة الرقمية لمنحة البطالة minha، وللإشارة فقد خصصت الوكالة الوطنية للتشغيل البوابة الإلكترونية minha.anem.dz، نرجوا أن نكون قد أفدناكم.