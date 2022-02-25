عاجل.. واشنطن: لا مؤشرات على نية بوتين خفض التصعيد فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إنه لا توجد مؤشرات على نية الرئيس الروسى فلاديمير بوتين خفض التصعيد فى أوكرانيا، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز".





وأضاف "برايس"، خلال مؤتمر صحفى مساء اليوم، أن "دعونا مع الحلفاء لحل دبلوماسى للأزمة بشأن أوكرانيا"، مشيرًا إلى أن "هذه لحظة خطيرة على أوروبا وكل محبى الحرية فى العالم".

وتابع: إن كان بوتين جادا بشأن الدبلوماسية فعليه وقف إطلاق النار على الفور، مشددًا على أن موسكو تحاول تسيير الدبلوماسية بـ"فوهة البنادق" وهذه ليست دبلوماسية حقيقية تقود للحل.

وأوضح أن روسيا تنشر أخبار مزيفة لتقويض عزيمة الأوكرانيين، مؤكدًا أنه لن تنجح روسيا بإعادة عقارب الساعة للوراء.

ولفت إلى أن الغزو الروسى لأوكرانيا "استمرار لنمط النهج التدميرى للكرملين"، محملاً الرئيس الروسى فلاديمير بوتين والمحيطين به مسئولية ما يحدث فى أوكرانيا.

وأوضح أن اعتداء بوتين على أوكرانيا يمثل اعتداءًا على الأمن والاستقرار الدوليين، مشيرًا إلى أن الغزو الروسى على أوكرانيا "غير مبرر" ويهدد حياة ملايين المدنيين.

وأشار إلى أن الحرب على أوكرانيا ستكلف الاقتصاد الروسى ثمنا باهظا، مضيفًا أن "سنعمل على أن يدرك بوتين أن قرار غزو أوكرانيا "فشل استراتيجى له".