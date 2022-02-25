لندن تجمّد أصول بوتن ولافروف ردّاً على غزو روسيا لأوكرانيا

أعلنت الحكومة البريطانية، الجمعة، تجميد الأصول العائدة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، ووزير خارجيته سيرغي لافروف، ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقالت وزارة الخزانة البريطانية إنها أضافت اسمي بوتن ولافروف إلى قائمة الكيانات والأفراد الذين فرضت عليه عقوبات لدورهم في "زعزعة استقرار أوكرانيا" و"تهديد وحدة أراضيها".
وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قد أبلغ حلفاءه الجمعة، خلال قمة أزمة لحلف شمال الأطلسي، أنه يعتزم معاقبة بوتن ولافروف "في شكل وشيك"، بعد سلسلة عقوبات تقررت هذا الأسبوع واستهدفت خصوصا مصارف روسية.
وبذلك، تم تجميد أصول الرئيس الروسي ووزير خارجيته على الأراضي البريطانية.
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