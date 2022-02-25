طريقة حجز مواعيد مدارس القيادة عبر أبشر وتجديد الاستمارة إلكترونيا

طريقة حجز مواعيد مدارس القيادة عبر أبشر التي يبحث عنها الكثير من المواطنين والمقيمين بالمملكة، وذلك بمعرفة المواعيد وطرق حجزها إلكترونيا دون الحاجة الذهاب إلى أدارة المرور، حيت يتم حجز مواعيد بمدارس القيادة المنتشرة في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية لكافة النساء والرجال في المملكة، كما يمكن من خلال أبشر تقديم الكثير من الخدمات مثل أصدار رخصة القيادة وتجديدها وتسديد المخالفات وغيرها الكثير، يمكن للمواطنين والمقيمين كافة الدخول إلى منصة أبشر في حالة الرغبة في تعديل أو إلغاء الحجز الذي تم مسبقا، كما يمكن معرفة تجديد الاستمارة إلكترونيا ،يوجد يجب ألا تقل مدة صلاحية الاستمارة عند التجديد عن مائة وثمانون يوم، ولا يتمكن مالك السيارة التي تنتهي استمارتها من بيع السيارة أو عمل معاملات عليها.

طريقة حجز مواعيد مدارس القيادة عبر أبشر

الدخول على الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر الإلكترونية. تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور ثم الضغط على تسجيل الدخول. وصول رسالة نصية عبر الهاتف وتكون بها رمز التحقق الشخصي ثم إدخاله في مكان المخصصة له. يتم الضغط على الخانة الخاصة بالمواعيد.

الضغط على المزيد، وتحديد اختيار المرور. النقر على خدمة المواعيد ثم الضغط على الاختيار الخاص بحجز موعد جديد. الضغط على التدريب في مدارس تعليم القيادة وتحديد المنطقة. ثم النقر على التالي. بعد ذلك تحديد أقرب فرع من مدارس القيادة واختيار الموعد الذي يتناسب معك. التأكد من صحة البيانات التي يتم إدخالها. عرض تذكرة الموعد يتم حفظها، والضغط بعد ذلك على طباعة تذكرة تخص حجز الموعد.

خطوات تجديد الاستمارة إلكترونيا