بدون كفيل تقسيط كونا 2021 المجدوعي بنك الراجحي

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عمر شويل - جدة مازالت عروض التقسيط لشهر فبراير 2022 مستمرة. واليوم سنقدم لكم تقسيط بدون كفيل سيارة هيونداي كونا موديل 2021 بتقسيط يمكنك التحكم به عبر عروض بنك الراجحي. وهناك مجموعة من السيارات التي عليها عروض قوية جدًا في شركة المجدوعي وكيل سيارات هيونداي في المملكة العربية السعودية. نذكرها في هذا الموضوع إن شاء الله تعالى.

عروض تقسيط هيونداي المجدوعي بدون كفيل كونا 2021

لنبدأ بذكر أنه صفر%دفعة أولى. وكذلك صفر%رسوم إداراية. علاوة على ذلك صفر%هامش ربح. وأيضًا خدمة المساعدة على طريق لمدة 5 سنوات مجاناً. وكذلك صيانة مجانية حتى 10,000كم. وذكرت شركة المجدوعي أن عروض يوم التأسيس في السعودية لعام 2022 كالتالي: لعروض المتاحة حالياً تمويل من مصرف الراجحي والبنك الاهلي السعودي صفر هامش ربح صفر دفعه أولى صفر رسوم إدارية تطبق الشروط والأحكام.

عرض الراجحي تقسيط كونا 2021 المجدوعي

العرض مقدم من قبل مصرف الراجحي والبنك الاهلي السعودي وشروط المقدمة لابد من تحويل الراتب اقل راتب يقبل 5000 ريال ، شكرا لتواصلك مع هيونداي المجدوعي.

الأوراق المطلوبة للاستفادة من عرض تقسيط كونا 2021 بدون كفيل عبر المجدوعي

أولًا الهوية سارية المفعول.

ثانيًا عليك تقديم رخصة قيادة سارية المفعول.

ثالثًا وعلاوة على ذلك خطاب الراتب.

رابعًا وبالإضافة لما سبق كشف الراتب اخر 3 أشهر.

أيضًا خامسًا شهادة التأمينات الاجتماعية.

كم ستكون قيمة القسط الشهري في عرض تقسيط كونا 2021 من المجدوعي وبدون كفيل مع التسهيلات؟

يؤكد الوكلاء في شركة المجدوعي على أن الاقساط والدفعات ليست ثابته تتم الحسبة حسب التزامات ومديونيات العميل وتختلف من عميل إلى عميل اخر ، الرجاء تزويد المجدوعي بمعلومات الاتصال. وسيتم الاتصال من المجدوعي من قبل استشاري المبيعات وخدمتكم. الاتصال بالمجدوعي هيونداي من خلال 920015599 لمزيد من المعلومات ومعرفة التفاصيل.

ما الذي يميز سيارات هيونداي من المجدوعي؟

هناك مجموعة من العناصر ترتكز عليها مميزات سيارات هيونداي من المجدوعي أهمها التكنولوجيا الملهمة، والسعي نحو الكمال ولكن بإمكانيات تناسب الجميع، الصوت المتميز من نظام بوزي الذي يجعل تجربة الصوت استثنائية أثناء القيادة، والتصاميم الداخلية والخارجية التي تجعل من المغامرة جرأة تستطيع أن تفخر بأنك تقود سيارة مثل سيارات هيونداي.

محرك كونا 2021 المجدوعي هيونداي

محرك سمارت ستريم G1.6 T-Gdi تبلغ أقصى قدرة له 190 حصانًا عند سرعة 6000 دورة في الدقيقة ويبلغ أقصى عزم له 27.0 كجم متر عند سرعة 1600~4500 دورة في الدقيقة. تمنحك أنظمة التحكم المتقدمة الموجودة في سيارة كونا الثقة للقيادة على الطرق الأقل استخدامًا أو في ظروف الطقس السيئة. يوفر القرص الكبير الموجود في التابلوه الأوسط إمكانية الوصول إلى أنظمة التحكم الإلكترونية المتقدمة من كونا: قد يبدو هذا القرص بسيطًا ولكنه يوفر ميزات قوية: من خلال التدوير السريع والنقر، تساعدك كونا على المضي قدمًا في الاستكشاف والاكتشاف.