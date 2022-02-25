نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج القبول الموازي 2021/2022 الشغال لمعُرفة معدلات القبول الموازي من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية pdf في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج القبول الموازي 2021/2022 الشغال لمعرفة معدلات القبول الموازي من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نستعرضه ونوافيكم به الان لاجل الاستعلام عن تلك النتائج التي تم الانتهاء من عمليات اعلانها الكترونياً عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وموقع نتائجنا وغيرها من المواقع التي جاءت امام الطلاب والطالبات

رابط نتائج القبول الموازي

تتزايد عمليات البحث على جوجل من أجل التعرف على نتائج القبول الموازي 2021/2022 بعدما فعلت وزارة التربية والتعليم العراقية الامكانية للاستعلام عن تلك النتائج التي يتابع عشرات الالاف من الطلاب طريقة اجراء الاستعلام عنها التي جاءت بمنتهي السهولة امام جميع الطلاب بشكل وبصورة الكترونية حيث يتزايد معدلات البحث حولها بعدما ان بدء اعمال رفع تلك النتائج بشكل وبصورة مجانية على مستوي جميع المحافظات العراقية فى اطار خدمة مجانية تقدم من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية فى عرض نتائج الطلاب اون لاين فى ظل ازمة انتشار وباء كورونا المستجد، عليه نتابع ونستعرض مع حضراتكم الان عبر الفقرة التالية طريقة الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين من خلال الفقرة التالية من هذا المقال

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

نتابع الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي التي جاءت طريقة الاستعلام عنها بمنتهي السهولة اون لاين فور اتباع الخطوات التالية:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي فور تسجيل اسم الطالب الرباعي داخل الايقونة المخصصة لها

البدء في تسجيل رقم الامتحاني الخاص بالطالب داخل الايقونة المخصصة لها

تحديد المحافظة التابع لها الطالب داخل الايقونة المخصصة لها

النقر على ايقونة عرض النتائج على ان تكون على الفور امامكم النتائج معلنة بالحال

هذا وبامكانكم مشاركتنا فى صندوق التعليقات الذي بالاسفل بالبيانات المطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج حتي نساعدكم بالحال على عرض نتائجكم على الفور بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني على مستوي جميع المحافظات العراقية التي جاءت امام الطلاب فى اطار متابعتنا الخاصة المقدمة حول تلك النتائج

مصاريف الجامعات العراقية

الطب العام 4.500.000 دينار عراقي.

طب الأسنان 3.750.000 دينار عراقي.

الصيدلة 3.250.000 دينار عراقي.

هندية النفط والمعماري 1.500.000 دينار عراقي.

الأقسام الهندسية الأخرى 1.125.000 دينار عراقي.

التقنية الهندسية 1.000.000 دينار عراقي.

الطب و التكنولوجيا الصحية 1.125.000 دينار عراقي.

التمريض: 875.000 دينار عراقي.

الطب البيطري 875.000 دينار عراقي.

التقنية الطبية 1.125.000 دينار عراقي.

كلية العلوم 750.000 دينار عراقي.

التخصصات العلمية الأخرى 750.000 دينار عراقي.