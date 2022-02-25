الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور 1443 ورابط الاستعلام

تزداد عمليات البحث حول الضمان الاجتماعي المطور 1443، فالنظام المطور السعودي الجديد الذي تم الإعلان عنه يضم العديد من الأشخاص المستفيدين لهذا العام 1443، فقد قامت وزارة التنمية الاجتماعية بالإعلان عن النظام المطور مؤخراً وإمكانية التسجيل به، والهدف من الضمان الاجتماعي هو مساعدة الأسر ذات الدخل المحدود والفقيرة وذلك للتغلب على الصعوبات التي تواجههم في الحياة، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكل متابعينا من خلال هذا المقال رابط الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور 1443، وشروط الاستحقاق التي يجب توافرها وخطوات التسجيل.

رابط الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور:

بعد ما تم نشره خلال الفترة الأخيرة عن وقف دعم الضمان الاجتماعي أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال صفحتها الرسمية عبر تويتر عن نظام الضمان الاجتماعي المطور، حيث يضم النظام العديد من الخدمات التي يمكن الاستفادة منها، ولكي يتم معرفة مدى أحقية الأشخاص المستفيدين من الدعم يجب اتباع خطوات الاستعلام التي نعرضها من خلال هذا المقال، وهذه الخطوات هي:

الدخول على الرابط الرسمي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ثم القيام بالدخول على رابط نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 الدخول على الحساب الخاص بالشخص المستفيد أن يقوم الشخص المتقدم باختيار الخدمات الإلكترونية اختيار أيقونة حماية المعاشات يقوم الشخص المستفيد باختيار مكتب الضمان تحديد الفئة التي تنتمي لها ضرورة إدخال كافة البيانات بشكل صحيح الموافقة على كافة الشروط والأحكام التي تتعلق بسياسة النظام الضغط على ايقونة إرسال

الشروط التي يجب توافرها لاستحقاق دعم الضمان الاجتماعي المطور:

أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية ومقيم على أرض المملكة العربية السعودية.

من الفئات المستحقة (الأشخاص ذوي الإعاقة – الأيتام – الأرامل – المطلقات).

ضرورة أن يكون الهوية الوطنية سارية المفعول

موعد صرف الضمان الاجتماعي للشهر القادم:

يتساءل العديد من الأشخاص المستفيدين حول موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور للشهر القادم، فقد أوضحت الوزارة إنه يتم صرف الدعم في الموعد المحدد لها من كل شهر ميلادي في اليوم الموافق 20 من كل شهر، ويوافق موعد صرف دعم الضمان الاجتماعي للشهر القادم في يوم الأحد الموافق 20 من شهر مارس.