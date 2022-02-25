إجمالي دعم مستفيدي برنامج سكني لشهر فبراير يفوق 830 مليون ريال

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عمر شويل - جدة أوضح الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري منصور بن ماضي إجمالي دعم مستفيدي برنامج سكني لشهر فبراير 2022، حيث أعلن صندوق التنمية العقارية عن إيداع ما يفوق 830 مليون ريال سعودي في حسابات الأشخاص المستفيدين من دعم سكني، من قبل كلا من وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان والصندوق العقاري لشهر فبراير الجاري.

إجمالي دعم مستفيدي برنامج سكني لشهر فبراير 2022

بلغ إجمالي الدعم الذي تم إيداعه في حسابات المستفيدين من دعم برنامج سكني للشهر الجاري أكثر من 830 مليون ريال سعودي، وتم تخصيص هذه المبالغ من أجل دعم أرباح عقود التمويل العقاري، كما أوضح كذلك أن إجمالي المبلغ الذي تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ انطلاق البرنامج في يونيو لعام 2017 وحتى فبراير 2022، تبلغ قيمته 35.1 مليون ريال سعودي.

الشراكة التكاملية لصندوق التنمية العقارية

أوضح ابن ماضي إن الشراكة التكاملية لصندوق التنمية العقارية ضمن منظومة رقمية، وفق عدد من المعايير العالمية، مع منظومة الإسكان من الجهات الحكومية والتمويلية والقطاعات الخاصة، وكذلك شركات التطوير العقاري، التي أثمرت عن تنفيذ أكثر من 48 مليون عملية إلكترونية تبادلية، وذلك خلال عام 2021، بهدف تسهيل رحلة المستفيدين بداية من تقديمهم على برنامج القرض العقاري المدعم، حتى توقيع العقد التمويلي والاستفادة من الدعم السكني للتملك من المسكن الملائم.

كما أوضح أيضا أن الشراكة التكاملية الرقمية، تؤكد حجم الجهود التي تبذلها الشراكة التراكمية من أجل تسهيل إجراءات تملك المواطنين للمساكن الملائمة لهم، وتحقيق كافة أهداف برنامج الإسكان، ويأتي ذلك ضمن برامج رؤية المملكة 2030، والعمل على رفع نسبة تملك السعوديين والسعوديات للمساكن لتصل حتى 70 %، وذلك مع حلول عام 2030، والعمل على توفير كافة الحلول لسكنية والتمويلية الممكنة بشكل دائم، من خلال بناء الأنظمة والتشريعات التي تدعم ذلك.

يدعم صندوق التنمية الاجتماعية 43 خدمة إلكترونية

من المعروف أن صندوق التنمية العقارية يقدم العديد من الخدمات الإلكترونية للقرض العقاري المدعوم، والتي يذكر أن عددها يبلغ 43 خدمة إلكترونية مقدمة من خلال منصة صندوق التنمية العقارية، بالإضافة إلى خدمة المستشار العقاري وأجهزة الخدمة الذاتية المقدمة من خلال فروع الصندوق العقاري على مدار اليوم