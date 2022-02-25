جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز"، حمل المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، الرئيس بوتين والمحيطين به المسئولية، مشيرا إلى الأحداث المتطورة فى أوكرانيا. وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا غيرة مبررة. وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن العملية العسكرية الروسية ستكلف الاقتصاد الروسى ثمنا باهظا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. واشنطن: نحمل بوتين والمحيطين به مسؤولية التدخل العسكرى فى أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.