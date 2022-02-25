عاجل.. الاتحاد الأوروبى: سيتم عزل روسيا عن المجتمع الدولى

جدة - نرمين السيد - قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل، إنه تم استدعاء السفير الروسى لدى الاتحاد الأوروبى للاحتجاج على العملية العسكرية ضد أوكرانيا، حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز".





وأضاف "بوريل"، خلال مؤتمر صحفى مساء اليوم، أن الاتحاد أدرج الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرجى لافروف ضمن قائمة العقوبات على روسيا. وتابع: " يجب أن تدرك روسيا أنها ستصبح فى عزلة عن المجتمع الدولى"، موضحًا "سندين الغزو الروسى لأوكرانيا خلال جلسة مجلس الأمن اليوم". وأشار إلى أن الاتحاد سيواصل دعممه لأوكرانيا على جميع الأصعدة، مضيفًا: " نعرف أن روسيا ستستخدم الفيتو ضد قرار مجلس الأمن الذى يدين الحرب فى أوكرانيا".

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