عاجل- لقطات تظهر احتراق مبنى حكومى أوكرانى جراء قصف روسى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - نشرت فضائية "إكسترا نيوز" فى إطار متابعتها لتطورات الأحداث فى أوكرانيا، اليوم الجمعة، لقطات تظهر احتراق مبنى حكومى بمدينة تشيرنيهيف الأوكرانية جراء قصف روسى تعرضت له.





وأعلنت وزارة وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الروسية استولت على عدد كبير من الأسلحة التى قدمتها الدول الغربية وأمريكا لأوكرانيا، ومن بين أنظمة صواريخ "جافلين" الأمريكية المضادة للدبابات و"نلاو" البريطانية.

وأضافت الوزارة، فى بيان، أن القوات المسلحة الروسية عطلت 211 منشأة عسكرية للبنية التحتية العسكرية لأوكرانيا، بما فى ذلك 17 موقع قيادة ومركز اتصالات و19 أنظمة دفاع جوى من طراز إس-300 وOsa و39 محطة رادار.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية، أنه تم إسقاط 6 طائرات مقاتلة وطائرة هليكوبتر و5 طائرات بدون طيار و67 دبابة ومدرعات قتالية أخرى و16 صاروخ إطلاق متعدد الصواريخ.