الجيش الروسي يعزل مدينتين في شمال شرق أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة، عزل مدينتي سومي وكونوتوب في شمال شرق أوكرانيا، على ما نقلت وكالة انتر فاكس الروسية.

وقالت الوكالة نقلا عن وزارة الدفاع إن القوات دمرت 211 هدفا عسكريا أوكرانيا.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت 6 مقاتلات ومروحية واحدة، و5 مسيرات تابعة للجيش الأوكراني.

كما دمرت عشرات الدبابات والمدرعات وراجمات الصواريخ والمركبات العسكرية.

وأفادت الوزارة بأن قوات دونيتسك ولوغانسك توغلت في مناطق خاضعة لسيطرة القوات الأوكرانية، وذلك لمسافات تزيد على 20 كيلومترا في كل من المنطقتين الواقعتين في إقليم دونباس.

وتسبب الحملة العسكرية الروسية، وفق مفوضية شؤون اللاجئين بالأمم المتحدة في فرار أكثر من 50 ألف أوكراني من بلادهم في أقل من 48 ساعة منذ بدء الهجوم الروسي، إضافة إلى نحو 100 الف نازح داخل أوكرانيا.

ومع بدء الهجوم الروسي فجر الخميس، ضاقت الطرق بعشرات الاف الاوكرانيين الذين يصلون إلى حدود الاتحاد الأوروبي في مولدافيا وبولندا، وكذلك في المجر ورومانيا.

وكتب فيليبو غراندي على تويتر "فر أكثر من خمسين ألف لاجئ أوكراني من بلادهم في اقل من 48 ساعة، معظمهم نحو بولندا ومولدافيا، ويتجه كثر آخرون الى الحدود"، موجها "الشكر الكبير الى الحكومات ومواطني الدول التي تبقي حدودها مفتوحة وتستقبل اللاجئين".

وفي تغريدة أخرى، وجه غراندي شكرا خاصا الى رئيسة مولدافيا مايا ساندو "بعد سماحها لمن فروا من أوكرانيا بعبور الحدود مع مولدافيا في شكل آمن"، مؤكدا لها ان مفوضية اللاجئين "ستبذل ما في وسعها للمساعدة في تعبئة المساعدة الدولية في وقت تستقبلون" الاوكرانيين.

تقاتل القوات الأوكرانية الجمعة عناصر من الجيش الروسي في العاصمة كييف، في اليوم الثاني لاجتياح أطلقه الرئيس فلاديمير بوتين غير المكترث بالعقوبات الغربية والذي دعا الجيش الأوكراني الى تولي السلطة.