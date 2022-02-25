رابط شغال epedu.gov.iq موقع نتائج التمهيدي السادس الابتدائي 2022 نتائجنا بالرقم الامتحاني وزارة التربية والتعليم العراقية

رابط شغال epedu.gov.iq موقع نتائج التمهيدي السادس الابتدائي 2022 نتائجنا تزداد عمليات البحث في هذا التوقيت من قبل العديد من طلاب الصف السادس الابتدائي في جميع انحاء العراق للتعرف بشكل كبير للتعرف على نتائج امتحانات الدور التمهيدي، وهي الامتحانات التي أداها طلاب الصف السادس الابتدائي بجميع انحاء العراق خلال الايام الاخيرة تحت اشراف وزارة التربية والتعليم العراقية بتطبيق الاجراءات الاحترازية المطلوبة التي تضمن سلامة الطلاب، وذلك في اطار اعتماد وزارة التربية والتعليم نظام الامتحانات بشكل حضوري بدلا من اجراء الامتحانات الكترونيا هذا العام، وإليكم من خلال هذه السطور رابط موقع نتائجنا الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي الدور التمهيدي في العراق بالرقم الامتحاني.

اعلان نتائج السادس الابتدائي الدور التمهيدي 2022

أكدت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم العراقية أنه سوف يتم الاعلان عن نتائج طلاب الصف السادس الابتدائي الدور التمهيدي في جميع محافظات العراق خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك بعدما بدأت الكثير من المحافظات بشكل عام ببداية طرح نتائج الطلاب بعد الانتهاء رسميا من تصحيح الامتحانات ورصد الدرجات الخاصة بالطلاب، حيث جاءت نسب النجاح الخاصة بالطلاب المعلنة في بعض المحافظات خلال الايام الاخيرة مرتفعة بشكل كبير، حيث اكدت وزارة التربية والتعليم العراقية ان نتائج الطلاب سوف يتم الاعلان عنها الكترونيا من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم بالاضافة الى موقع نتائجنا الالكتروني المخصص لنتائج الطلاب بجميع المراحل الدراسة في العراق الكترونيا.

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يمكن الاستعلام الكترونيا عن نتائج طلاب الصف السادس الابتدائي الدور التمهيدي في جميع انحاء العراق من خلال موقع نتائجنا الالكتروني المخصص لنتائج طلاب الدور التمهيدي وجميع امتحانات الطلاب في العراق بشكل عام، وذلك في اطار تسهيل وزارة التربية والتعليم استخراج نتائج الطلاب، حيث يتم الحصول على النتائج مباشرة من خلال اتباع الخطوات التالية.