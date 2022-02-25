عاجل.. روسيا تعلن حصيلة عملياتها فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الروسية استولت على عدد كبير من الأسلحة التى قدمتها الدول الغربية وأمريكا لأوكرانيا، ومن بين أنظمة صواريخ "جافلين" الأمريكية المضادة للدبابات و"نلاو" البريطانية.





وحسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، أضافت الوزارة، فى بيان، أن القوات المسلحة الروسية عطلت 211 منشأة عسكرية للبنية التحتية العسكرية لأوكرانيا، بما فى ذلك 17 موقع قيادة ومركز اتصالات و19 أنظمة دفاع جوى من طراز إس-300 وOsa و39 محطة رادار. وأضافت وزارة الدفاع الروسية، أنه تم إسقاط 6 طائرات مقاتلة وطائرة هليكوبتر و5 طائرات بدون طيار و67 دبابة ومدرعات قتالية أخرى و16 صاروخ إطلاق متعدد الصواريخ.

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