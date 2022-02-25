عاجل.. جونسون: فرض عقوبات بريطانية على بوتين ولافروف قريبا

جدة - نرمين السيد - وأضاف جونسون، فى تصريحات صحفية عقب مؤتمر حلف الناتو، أنه عرض فى اجتماع الناتو فرض عقوبات على بوتين ولافروف وطرد روسيا من نظام سويفت فورًا، لافتا إلى أنه يجب أن يدرك العالم أن بوتين سيفشل.

وفى وقت سابق، اتفقت دول الاتحاد الأوروبى على فرض عقوبات شخصية على كل من رئيس روسيا فلاديمير بوتين ووزير خارجيتها سيرجى لافروف على خلفية أحداث أوكرانيا.