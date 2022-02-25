عاجل.. الناتو: قرار بوتين بمهاجمة أوكرانيا خطأ فادح وسيدفع الثمن

وحسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز"، أكد قادة الحلف، فى بيانهم، أن قرار الرئيس بوتين بمهاجمة أوكرانيا خطأ استراتيجى فادح، وستدفع روسيا ثمنه باهظاً، اقتصادياً وسياسياً، لسنوات قادمة.
وأوضح البيان: لقد تم بالفعل فرض عقوبات ضخمة وغير مسبوقة على روسيا. سيستمر الناتو فى التنسيق الوثيق مع أصحاب المصلحة المعنيين والمنظمات الدولية الأخرى بما فى ذلك الاتحاد الأوروبى.
وقال قادة الحلف: سنستمر فى تقديم الدعم السياسى والعملى لأوكرانيا وهى تواصل الدفاع عن نفسها ودعوة الآخرين لفعل الشيء نفسه. ونعيد تأكيد دعمنا الثابت لاستقلال وسيادة ووحدة أراضى أوكرانيا داخل حدودها المعترف بها دوليًا، بما فى ذلك مياهها الإقليمية.
وأوضح قادة الحلف، أن "التزامنا بالمادة 5 من معاهدة واشنطن مكسو بالحديد. نقف متحدين لحماية جميع الحلفاء والدفاع عنها".
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