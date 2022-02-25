عاجل.. الناتو: نعتزم نشر قوات إضافية كبيرة فى الجزء الشرقى من أوروبا

جدة - نرمين السيد - قال بيان صادر عن حلف شمال الأطلسى "الناتو"، اليوم الجمعة، إن قادة الحلف وافقوا على نشر قوات إضافية كبيرة فى الجزء الشرقى من أوروبا، مؤكدين أنَّ نشر هذه القوات ضرورى لضمان ردع قوى وموثوق.





وحسمبا أفادت قناة "إكسترا نيوز"، أعلن قادة حلف الناتو، أنهم سيواصلون تقديم "الدعم السياسى والعملى" لأوكرانيا على خلفية استمرار العملية العسكرية الروسية. فى وقت سابق، اتفقت دول الاتحاد الأوروبى على فرض عقوبات شخصية على كل من رئيس روسيا فلاديمير بوتين ووزير خارجيتها سيرجى لافروف على خلفية أحداث أوكرانيا.

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