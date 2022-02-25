تطبيق الواتساب يطلق لكافة مستخدميه عدة مميزات جديدة رائعة قم بالتعرف عليها

نتحدث اليوم عن تطبيق الواتساب وما يقدمة من مميزات عديدة لجميع المستخدمين الذين يبحثون دائما عن آخر التحديثات والتطورات ، فأطلق تطبيق الواتساب ميزة جديدة لكافة مستخدمى الاندرويد و الايفون من اجل تحسين الجودة الخاصة بالصور وايضا الفيديوهات ، فإذا قام المستخدم باعادة ارسال صور الى صديق ما فيؤدى ذلك الى انخفاض في جودة الصور بدرجة كبيرة ، في عمل تطبيق الواتساب على تحسين جودة الصور وايضا الفيديوهات فى حالة اعادة ارسال الصور مرة ثانية ، وقام تطبيق الواتساب بطرح الميزة الجديدة على كافة مستخدمي الإصدار التجريبى ، فوضح أن قريبا سوف يتم اصدار النسخ فى أقرب وقت ممكن ، ويوضح أيضا تطبيق الواتساب أن جميع الصور والفيديوهات سوف ترسل بأكبر جودة عالية فعلية استخدام صيغة المستندات ، ولكن يوجد الكثير من السلبيات التى تواجهنا مثل عدم معرفة المرسل الية محتوى الصورة قبل فتحها وسوف تظهر الصورة أمام المرسل الية مشوشة ، فيعمل تطبيق الواتساب على صيغة المعاينة للقيام بحل المشكلة التى تواجه كافة المستخدمين ، ففكر جميع المسؤولين فى هذة الفكرة للحفاظ على جودة الصور بعد الارسال ، ويتم استكمال هذه الميزة بعد اصدار التطبيق تحديث من خلاله يمكن للمستخدم الحفاظ على جودة الصور وايضا الفيديوهات ، فمن خلال موقعنا موقع ثقفنى نعرض اليكم مميزات الواتساب الاخرى .

تعرف على مميزات الواتساب الاخرى

تطبيق الواتساب أضاف العديد من المميزات خلال الفترة الاخيرة لكافة المستخدمين ، من المميزات التى أطلقها تطبيق الواتساب أيضا أنه يمكن لمسؤولي المجموعات الإشراف على الرسائل ، والقيام بحذف اى رسالة لم تعجبه فى مجموعة بدون ما يتم الرجوع الى صاحب الرسالة فهو المسؤول عن كل ما يتم فى المجموعة، وقدم الواتساب الكثير من المميزات والتى نعرض مع متابعينا أول بأول .

فى النهاية عرضنا على كافة متابعينا الكرام اهم التحديثات التى يطلقها تطبيق الواتساب من خلال موقعنا موقع ثقفنى ونتمنى من الله ان تنال اعجابكم وانتظرونا فى تقديم كافة التحديثات والمميزات الكثيرة التى تفيدنا عند استخدام الانرويد والايفون ونتمنى ان نكون افادنكم .