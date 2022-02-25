منحة البطالة في الجزائر وشروط التسجيل في المنحة للشباب والمتزوجات العاطلات عن العمل

منحة البطالة في الجزائر هي مساعدة مالية مقدمة من الحكومة الجزائرية إلي الشباب العاطلين عن العمل وكذلك المتزوجات اللاتي لا يعملن بسبب عدم وجود فرص عمل متوفرة لديهم، ومبلغ الدعم الذي يستفيد به يتم منحة فقط للشباب المستوفي جميع المتطلبات والشروط التي وضعتها الحكومة بالتعاون مع الضمان الاجتماعي في الجزائر، والهدف من هذه الخطوة هو الحفاظ علي كرامة الشباب ومراعاة الظروف المعيشية التي يمر بها العاطلين علي العمل لتوفير احتياجاتهم الأساسية ورفع المستوي المعيشي الخاص بهم خاصةً في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد بعد أزمة جائحة كرونا التي أدت إلي انهيار الاقتصاد في معظم دول العالم، وقد تم الإشارة إلي أن المستوفون الشروط يمكنه الدخول علي موقع الوكالة الوطنية للتشغيل وسوف يتم إرسال رسالة اليهم بعد التسجيل بأسبوعين علي أن يبدأ صرف الدعم في أول مارس القادم.

منحة البطالة في الجزائر

التسجيل في منحة البطالة الجزائر هو أمر يرغب العديد من الشباب العاطلين عن معرفته، حيث تصل قيمة الإعانة المالية الي مبلغ قدره 133 ألف دينار جزائري أي ما يعادل 82 يورو، ومن خلال المقال يمكننا التنوية علي أن التسجيل في موقع الوكالة الوطنية للتوظيف ويبدأ من اليوم الجمعة الموافق 25 من شهر فبراير للعام الحالي 2022 ميلادية من استقبال طلبات التسجيل علي الموقع الالكتروني الخاص بالوكالة وعلي المتقدمين توفير بعض الأوراق والوثائق الهامة لتمكن من التسجيل في ملف منحة البطالة عن العمل وهي كالتالي:

عدد 2 صورة شمسية.

شهادة ميلاد أصلية.

ارفاق شهادة تسجيل بالوكالة الوطنية للتوظيف.

شهادة عدم العمل لطالب المنحة.

ارفاق شهادة بالوضع الطبي والاجتماعي.

شروط الاستحقاق لمنحة العاطلين عن العمل للشباب والمتزوجات العاطلات عن العمل