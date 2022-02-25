الأمم المتحدة تحذر من فرار محتمل لـ5 ملايين أوكرانى بسبب الهجوم الروسى

جدة - نرمين السيد - وقالت المتحدثة شابيا مانتو فى إفادة صحفية للأمم المتحدة "نتوقع خلال الفترة المقبلة نطاقات تتراوح بين 1-3 ملايين أوكرانى فى بولندا على سبيل المثال.. وسيناريو يتراوح بين مليون وخمسة ملايين لجميع الدول المجاورة".

وأضافت أن الوكالة شهدت بالفعل مغادرة 100 ألف شخص إلى البلدان المجاورة مثل بولندا ورومانيا ومولدوفا.

وقالت الدول الثلاث، المحمية من قبل حلف شمال الأطلسى، إنها ستستقبل اللاجئين الأوكرانيين.

وأرسلت الدول الأعضاء فى حلف شمال الأطلسى، بما فى ذلك الولايات المتحدة، قوات إلى الدول المحيطة بأوكرانيا خوفًا من أن تمضى روسيا فى هجومها ضد أحد حلفائها فى الناتو.