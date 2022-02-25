عاجل.. البنتاجون: رصدنا إطلاق ما لا يقل عن 200 صاروخ على أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، أضاف المسؤول الأمريكى "لقد رصدنا إطلاق أكثر من 200 صاروخ تجاه أوكرانيا حتى الآن".

وأكد المسؤول العسكرى، الذى رفض ذكر اسمه، أن القيادة والسيطرة الأوكرانية لم تنكسر بعد، لافتا إلى أن القوات الروسية فقدت زخم العمليات العسكرية، ولم تسيطر حتى الآن على أى مراكز سكانية أوكرانية.

وقال إن موسكو مستمرة فى ضرب أهداف عسكرية على نطاق واسع، مشيرا إلى أن مئات من المواطنين الأمريكيين غادروا أوكرانيا فى الـ24 ساعة الأخيرة، محذرًا من السفر إلى أوكرانيا.

كما صرح مسؤول رفيع بوزارة الدفاع الأمريكية، أمس، أن الهجمات الروسية التى شهدها العالم على أوكرانيا ليلاً هى مرحلة مبدئية من غزو روسى واسع النطاق.