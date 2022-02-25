عاجل- لحظة دخول الدبابات والمدرعات الروسية مدينة خيرسون الأوكرانية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إن القوات الروسية تحاصر العاصمة الأوكرانية كييف من الجهة الغربية. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، نجاحها فى عزل العاصمة الأوكرانية كييف من الشمال بعد عملية إنزال ناجحة. وأوضحت الدفاع الروسية "سيطرنا على ساحة قرب كييف وأنزلنا مظليين".

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