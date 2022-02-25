غياب فيرمينو وشكوك حول جوتا في نهائي كأس الرابطة

أعلن ليفربول، يوم الجمعة، غياب نجمه البرازيلي روبرتو فيرمينو عن مواجهة تشلسي في نهائي كاس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم، يوم الأحد، لعدم تعافيه من الإصابة.

وقال بيب ليندرز مساعد مدرب ليفربول ا إن المهاجم فيرمينو لم يتعاف في الوقت المناسب لمواجهة تشلسي في نهائي كأس الرابطة، لكن هناك فرصة أن يلعب ديوغو جوتا دورا.

وتعرض فيرمينو لإصابة في العضلات ولم يلعب منذ فوز ليفربول على إنتر ميلانو في وقت سابق هذا الشهر. كما لعب جوتا 45 دقيقة فقط في تلك المباراة، لكن ليندرز قال إن كاحله في حالة أفضل.

وقال ليندرز للصحفيين "سنقيم حالة فيرمينو في اليومين المقبلين. يضغط على نفسه بشدة لكنه لن يكون جاهزا للنهائي.

ونقلت رويترز عن ليندرز قوله "نأمل أن يعود قريبا لأنكم جميعا تعرفون مدى أهميته لطريقة لعبنا.

وأضاف "بالنسبة لجوتا، لم يبلغ اللاعب عن أي ألم بعد الأشياء التي قام بها مثل الركض في خطوط مستقيمة وتغيير الاتجاه ومداعبة الكرة. إنها علامة جيدة. لم يتم استبعاده لكننا نحتاج الى التأكد من جاهزيته".