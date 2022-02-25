minha.anem .dz تسجيل الدخول منحة البطالة في الجزائر 2022

minha.anem .dz تسجيل الدخول ، أعلنت وزارة العمل والتشغيل في الجزائر عن بداية عملية التسجيل في منحة البطالة 2022 عبر منصة minha anem dz، حيث أتاحت الوكالة الوطنية للتشغيل رابط رسمي يمكن من خلاله التسجيل بكل سهولة دون عناء التنقل للوكالة خاصة في ظل الظروف الحالية التي تعرفها البلاد وانتشار فيروس كورنا في مختلف المناطق الجزائرية، كما يمكن للجميع الشباب العاطل عن العمل معرفة الإجراءات الرسمية و شروط الحصول على منحة البطالة مع توضيح الفئات المعنية بها من خلال منصة البطالة 2022 minha anem dz، كما سنتعرف في الأسطر الآتية اهم الخطوات الصحيحة التي يمكن من خلالها التسجيل في منحة البطالة بكل سهولة فتابعونا للنهاية لمعرفة ذلك.

minha.anem .dz تسجيل الدخول

سمحت الوكالة الوطنية للتشغيل بالتسجيل في منصة minha anem dz لكافة الشباب العاطل من طالبي العمل الذين تتوفر فيهم شروط منحة البطالة 2022 والمسجلين سابقا لدى وكالات التشغيل في مختلف مناطق الوطن وللتقديم على منحة البطالة ما عليكم سوى اتباع جميع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط منصة منحة البطالة minha.anem. dz

الضغط على كلمة التسجيل

تسجيل المعلومات المطلوب منك وهي: رقم بطاقة طالب العمل + رقم التعريف الوطني أو رقم بطاقة التعريف الوطنية

ثم الضغط على كلمة إرسال.

بعدها تأتي مرحلة الفحص الأولية لأحقية المتقدم في الاستفادة من منحة البطالة من عدمها.

في حالة رفض يتم اعلامك عبر المنصة الرقمية بملاحظة “مرفوض ليس لديكم الحق في الاستفادة من منحة البطالة” مع توضيح سبب الرفض.

أما في حالة قبول جميع الشروط يتم توجيهك إلى المرحلة الثانية التي ييتم فيها ادخال المعلومات الخاصة بك منها الاسم واللقب ورقم الحساب البريدي الجاري وغيرها من المعلومات الأخرى

ثم تأتي مرحلة تحديد موعد التوجه إلى وكالة التشغيل للتسجيل مرفق بملف التسجيل.

المرحلة الأخيرة طباعة ورقة التعهد والالتزام ووصل الموعد.

كما يمكن الاطلاع على الفيديو ادناه والذي يبين بشكل مفصل خطوات minha.anem .dz تسجيل الدخول.

شروط منحة البطالة في الجزائر 2022

عمر الشاب او الشابة بين 19 و 40 عامًا .

تفعيل طلب العمل الخاص بك لدى وكالة التشغيل

ليس لديك سجل تجاري

عدم الاستفادة من أحد برامج مساعدات الدولة .

لا تستفيد من الصندوق الوطني للتقاعد .

عدم استفادة الزوج(ة) من أي دخل شهري

لست طالب جامعي أو في منخرط في مؤسسة التكوين مهني أو احدى المعاهد الوطنية

وثيقة الخدمة الوطنية .

إلى هنا نصل إلى نهاية هذا المقال والذي تحدثنا فيه بشكل مفصل عن موضوع هام جدا بالنسبة لمواطني الجزائر ألا وهو شروط الاستفادة من منحة البطالة في الجزائر 2022 وكيفية التسجيل عبر منصة minha.anem .dz تسجيل الدخول.