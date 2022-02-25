نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لينك الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 ومعدلات القبول الموازي عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع الاقسام في المقال التالي

عمر شويل - جدة لينك الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 ومعدلات القبول الموازي عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية حيث تتواصل عمليات البحث على جوجل لاجل اجراء الاستعلام عن نتيجة القبول الموازي التي بامكانكم اجراء الاستعلام عنها عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، عليه نتابع من خلال السطور التالية طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج

لينك الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

بامكانكم بمنتهي السهولة اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بشكل وبصورة مجاني دون الحاجة الى اي وقت او جهد او مجهود، حيث بمنتهي السهولة بامكانكم اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي الكترونياً من المنزل وذلك حفاظاً على مخاطر ارتفاع حصيلة إصابات فيروس كورونا المستجد حيث بمنتهي السهولة بامكانكم اجراء الاستعلام عن تلك النتائج من المنزل عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على نحو خطوات نستعرضها ونتابعها الان مع حضراتكم عبر الفقرة التالية من هذا المقال

طريقة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

بامكانكم الان اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي من خلال اتباع مجموعة من الخطوات المبسطة والسهلة التي جاءت بشكل مجاني من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقي الرسمي من هنا

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي عند ادخال اسم الطالب الرباعي او رقم الامتحاني داخل الايقونة المخصصة لها

النقر على أيقونة عرض النتائج حتى تكون على الفور أمامكم النتائج معلنة

على ان يصبح بامكانكم الان عبر صندوق التعليقات الذي بالاسفل مسائكتنا بالبيانات المطلوبة للاستعلام والكشف عن نتائج القبول الموازي حتى نساعدكم على الفور بالحصول على تلك النتائج التي تم الإعلان عنها بعد طول انتظار بعد التأكيد على قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة بالعراق في شتي الجامعات العراقية، حيث قد تم الانتهاء مؤخراً من اعمال مراجعة بيانات المتقدمين على القبول الموازي على ان تنتهي وزارة التربية والتعليم العراقية على نشر نتائج القبول الموازي في جميع المحافظات العراقية على شكل ملفات جاءت بشكل ملفات pdf