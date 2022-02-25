عاجل.. ماكرون: العقوبات الأوروبية ستستهدف أكبر القادة الروس

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، فى رسالة تلاها رئيسا مجلسى البرلمان الفرنسى، اليوم الجمعة، إن العقوبات الأوروبية ستستهدف "أكبر القادة" الروس على خلفية غزو أوكرانيا.





وحسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز"، أكد الرئيس الفرنسى أن "المجلس الأوروبى قرر مساء أمس الخميس سلسلة من العقوبات غير المسبوقة تشمل روسيا وبيلاروسيا"، وتطال العقوبات أيضا شخصيات روسية بينهم كبار قادة الاتحاد الروسى. وذكرت مصادر أوروبية لوكالة "فرانس برس"، أن القرارات تشمل تجميد أصول الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرجى لافروف فى الاتحاد الأوروبى.

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