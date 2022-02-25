عاجل.. روسيا توضح عدد قتلى الجيش الأوكرانى فى مطار هوستوميل

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الجمعة، إن 200 قتيلا من أفراد القوات الخاصة الأوكرانية، سقطوا خلال معركة مطار هوستوميل قرب كييف، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز".





وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، نجاحها فى عزل العاصمة الأوكرانية كييف من الشمال بعد عملية إنزال ناجحة. وأوضحت الدفاع الروسية "سيطرانا على ساحة قرب كييف وأنزلنا مظليين". وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أعلن أمس الخميس إطلاق عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا.

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