عاجل.. بوتين يدعو الجيش الأوكرانى إلى تولى السلطة فى كييف

جدة - نرمين السيد - وأوضحت القناة أن بوتين قال للجيش الأوكرانى "سيكون من السهل الاتفاق إن كانت السلطة فى أيديكم".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن روسيا تأمل بأن يقوم الشعب الأوكرانى بتحرير نفسه من السلطة الحاكمة.

وقالت زخاروفا إنه على السلطات الأوكرانية إجراء حوار بشأن الانتخابات.

وأوضحت زاخاروفا أن الغرب ضخ كميات كبيرة من الأسلحة إلى أوكرانيا، مشيرة إلى أن الغرب كذلك تجاهل المخاوف الروسية المتعلقة بأوكرانيا.

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الروسية "استنهدفنا البنية التحتية العسكرية فى أوكرانيا فقط"، موضحة أن أوكرانيا كانت تتهرب دائما من تنفيذ اتفاقات مينسك.