نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. التعليم تعلن تاريخ بدء الاختبارات النهائية والشفهية الترم الثاني 1443 في هذا الموعد في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة التعليم التابعة للمملكة السعودية قد أعلنت عن تاريخ بدء الاختبارات النهائية 1443، وهو الميعاد المُحدد للاختبارات النهائية والشفهية قبل إتيان موعدها بوقت كافِِ، لكي يستطيع جميع الطلاب مراجعة الدروس التي تخصهم بالعام الجديد طبقاً للتقويم الذي تم تقديمه قبل بدء العام الدراسي، ولهذا فإننا سنقوم بالإجابة عليه من خلال مقالنا هذا وهو متى بداية الاختبارات النهائية للفصل الثاني.

تاريخ بدء الاختبارات النهائية والشفهية

إن وزارة التعليم أعلنت عن ميعاد الاختبارات النهائية للترم الثاني، والتي من المفترض أن تبدأ 6 مارس 2022 والذي يوافق 3 شعبان، الاختبارات الشفهية تبدأ يوم الأحد القادم الموافق 26 رجب و27 فبراير، وتستمر تلك الاختبارات جميعها عشرة أيام، على أن تون الاختبارات الشفهية خلال اليوم الدراسي، وبعدها الاختبار النهائي، ومن بعدها يستطيع الطلاب أن يحصلوا على إجازة قدرها أيضاً 10 أيام والمعلن عنها من قبل الوزارة بوقت باكر، ولذلك بإمكان الطلاب أن يسترجعوا دروسهم ويستعدوا للاختبارات بالشكل الكافي.

آلية الاختبارات بالترم الثاني

لقد أفصحت وزارة التعليم عن ميعاد الاختبارات وكذلك الآليات التي سيتم عقد الاختبارات بها موضحة الوزارة بأن جميع الاختبارات ستكون بالشكل الحضوري لكافة الطلاب بما في ذلك الفئات الاستثنائية، الذين لا يحضروا داخل المدارس بسبب ظروفهم الصحية أو حتى لأي سبب آخر.

والوزارة قالت بأن الطلاب الذين لم يستطيعوا الذهاب لتأدية الاختبارات لأي سبب ما تعقد الاختبارات لهم مرة أخرى في الترم الثالث، ولابد أن تكون حضورية أيضاً، وقالت الوزارة بأن الاختبارات الخاصة بالترم الثاني ستكون عبارة عن عشرة أيام وبشكل متواصل.

أما عن ميعاد بداية الاختبارات التحريرية ستكون ثلاثة شعبان الموافق ميلادياً 6 مارس تنتهي الاختبارات جميعها 7 شعبان الموافق 10 من شهر مارس، وهم بعد ذلك تبدأ إجازاتهم التي سيكون قدرها 10 أيام متواصلين ومن بعد ذلك يبدأ الترم الثالث ذلك الترم الأخير بالعام الدراسي.

وجميع الاختبارات التحريرية تكون وفقاً للجداول المعلنة من الوزارة ويقسم لكافة الطلاب وفقاً لنظام التشغيل له، وتتم كافة الاختبارات بجلسة واحدة ويكون الحد الأقصى لعدد الاختبارات والمواد باليوم الواحد مادتين لا زيادة عن ذلك.

ميعاد بداية الترم الثالث

إن الفصل الثالث بالعام الدراسي 1443 داخل المملكة السعودية سيبدأ 17 شعبان، والذي يوافق ميلادي عشرين مارس طبقاً للمواعيد المحددة من قبل وزارة التعليم، ويستمر هذا الترم الثالث 14 أسبوع إلى أن ينتهي الخميس 1 ذو الحجة والذي يوافق 30 يونيو، وبه ثلاث إجازات أحدهما إجازة عيد الفطر، والتي ستكون كبيرة بالنسبة لعدد الإجازات لهذا العام، ثم تتبعها إجازتين مطولتين.