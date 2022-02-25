نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5 معلومات قد لا تعرفها عن نظام سويفت المالي العالمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر نظام سويفت المالي بحق أحد أهم الأنظمة المالية التي تم التوصل إليها في العالم والتي تسهل بشكل كبير في تأمين عملية تحويل الأموال حول العالم عبر النظام المصرفي سواء بين الدول وبعضها البعض أو بين الشركات والشركات الأخرى أو حتى بين الأفراد حول العالم فلا يمكن تخيل كيف كانت عملية تحويل الأموال ستتم بدون استحداث نظام SWIFT حيث أصبح الاعتماد عليه كبير للغاية لدرجة تجعله أداة هامة في النظام المالي العالمي.

ما هو نظام سويفت المالي ؟

كلمة سويفت بالعربية هي ترجمة كلمة SWIFT الانجليزية وهي تتكون من 5 أحرف وتأتي اختصار لكلمة Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications والتي تعني جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك وهي جمعية عالمية مقرها في بلجيكا وتم تأسيسها عام 1977م.

هل نظام SWIFT وسيلة لتحويل الأموال ؟

قد يظن البعض أن نظام سويفت هو وسيلة لتحويل الأموال مثل ويسترن يونيون أو غيرها من الشركات والحقيقة أنه لا يعتبر وسيلة لتحويل الأموال بل هو آلية لتأمين عملية تحويل الأموال أي بمعنى آخر لضمان وصول الأموال من حساب بنكي إلى حساب بنكي آخر دون غيره من الحسابات.

هل تحقق مؤسسة SWIFT أرباحًا من تحويل الأموال ؟

لا تجني الجمعية العالمية للاتصالات بين البنوك أية أرباح بل هي تضمن كفاءة عملية التحويل أما رسوم تحويل الأموال التي يتم خصمها أثناء إرسال الحوالات المالية أو تلقيها فهي خاضعة لنظام البنك الذي تتعامل معه.

من هم أعضاء نظام سويفت ؟

كل دول العالم تقريبًا أعضاء في الجمعية بالرغم من أن مقرها في أوروبا وهذه العضوية تتيح مرونة في التعامل المالي بين الحكومات وبعضها البعض لذا تحرص كل دول العالم إلى ربط نظامها المصرفي مع نظام SWIFT المالي.

كيف يعمل SWIFT ؟

تم تكويد الدول بشكل متفرد لا يقبل التكرار من خلال ما يلي: