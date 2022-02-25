نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تعديل حساب بنكي لمستفيدي برنامج حساب المواطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات تعديل حساب بنكي لمستفيدي برنامج حساب المواطن، يبحث العديد من مستحقي برنامج حساب المواطن عن طريقة تعديل أو تحديث الحساب البنكي الخاص بهم، ويمكن القول إن دفعات حساب المواطن أصبحت هامة عند فئات عديدة تتصف بأنها شديدة الإحتياج داخل المملكة، حيثُ أن دفعات البرنامج ساهمت بشكل كبير في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتعويض الأسر الفقيرة عن أثر التطورات الاقتصادية داخل المملكة.

طريقة تحديث الحساب البنكي الخاص ببرنامج حساب المواطن

الولوج الإلكتروني عبر البوابة الرسمية الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن

ثم القيام بتسجيل بيانات الدخول من خلال تعبئة اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقيق

ثم التوجه لرابط تعبئة واستكمال الطلب

ومنها الدخول على رابط بيانات حسابك البنكي

ثم القيام بتحديث رقم الآيبان “الحساب البنكي”

ثم النقر على خانة حفظ

ثم التوجه إلى رابط الاستحقاق الخاص بالمستفيد النقر على كلمة نعم .

وفي خلال أيام يأتي الرد بأنه تم ربط حساب الآيبان الجديد ببرنامج حساب المواطن، من خلال رسالة نصية قصيرة، وبهذا الخطوات السالف ذكرها يتم إتمام عملية تعديل الحساب البنكي الخاص ببرنامج حساب المواطن.

موعد صرف الدفعة 52 من حساب المواطن

لقد حدد برنامج حساب المواطن موعد ثابت لصرف دفعات المالية لكل مستحقي البرنامج، فقد حدد اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ومن هنا نجد أن اليوم العاشر من شهر مارس القادم سوف يوافق يوم الخميس الموافق السابع من شهر شعبان القادم، وهو لا يُمثل عطلة داخل المملكة، وعلى من يريد الاستعلام عن دفعات البرنامج القيام بالزيارة الإلكترونية عبر بوابة منصة حساب المواطن، أو من خلال التواصل عبر رقم الموحد للبرنامج 19912، أو عن طريق الحساب الشخصي لمواقع التواصل الاجتماعي سوء تويتر أو الفيس بوك.

ولقد تقوم وزارة الموارد البشرية المسئولة، عن حساب المواطن بمراجعة بيانات المستحقين بشكل دوري، ولهذا فعلى مستحقي البرنامج تحديث بياناتهم بصف دورية، حتى لا يتعرضون لأي سبب من اسباب إيقاف صرف دفعاتهم، ويتم تحديث بياناتهم بشكل إلكتروني أيضاً، من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن، واتباع ما يلزم من خطوات.