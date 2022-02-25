نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل Grand Theft Auto V 5 للاندرويد وللايفون لعام 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تحميل Grand Theft Auto V 5 ، اللعبة التي سنتحدث عنها في تلك المقالة وهي لعبة جراند ثفت أوتو 5 للاندرويد ليست بلعبة جديدة على الأذان بل هي لعبة مترسخة في عقولنا منذ سنين كما أنها لعبة ذات صيت واسع خاصة أنها تحرص باستمرار على تجديد نفسها عن طريق أنها كل سنة تقوم الشركة المنتجة بتحديث دوري للعبتها فيظهر كل سنة إصدار جديد خاص باللعبة لذلك يبحث الكثير عن طريقة تحميل جراند ثفت أوتو 5 للاندرويد وخاصة بعدما ظهر هذا التحديث باللعب الحر الذي لا يقيدك بمهام معينة وفي تلك المقالة سنخبرك بكل ما تريد معرفته عن لعبة GTA 5 للاندرويد من حيث المهام والشروط والمتطلبات فتابعونا في الفقرات القادمة.

طريقة تحميل Grand Theft Auto V 5

بالطبع نحن لسنا أول موقع إلكتروني يظهر أمامك عزيزي القارئ. فبالتأكيد أنك مررت على مواقع عدة تخبرك بطرق عديدة لتحميل اللعبة بإصدارها الجديد. وكلها تخبرك بلا شك أنها لعبة جراند ثفت أوتو 5 الجديدة. ولكن كل هذه المواقع بلا شك مضللة. حيث أنهم يعتمدون على فضول الزائر لكي يحققوا الأرباح جراء دخولك الموقع. ولكنك تكتشف بعد الدخول على الموقع أنه قد تمت برمجة اللعبة القديمة لكي تقوم بتحميلها فقط. جدير بالذكر أن لعبة Grand Theft Auto V 5 للاندرويد هي لعبة متجددة الإصدار. أي ذات إصدارات عدة. وبدأت السلسة عند نزول لعبة: GTA San Andreas للاندرويد ومنذ ذلك الوقت بدأت سلسلة اللعبة منذ عام 2013. ويمكنك متابعة أخبار اللعبة عبر موقعنا الإلكتروني. وإليكم متطلبات يجب أن تكون في الهاتف قبل تنزيل اللعبة.

يجب أن يصل حجم الذاكرة العشوائية للهاتف بحجم 6 جيجا بايت. وذلك الحجم الكبير نسبياً لكي يمكن تثبيت جراند ثفت أوتو 5 .

كذلك نظام الاندرويد يجب أن يكون حديث. يُحبذ أن يكون أحدث نظام للاندرويد وهو اندرويد 11. وذلك لأن لعبة Grand Theft Auto V 5 تحتاج للحصول على نظام اندرويد حديث.

وهذه الحداثة تنطبق أيضاً على المعالج حيث يجب أن يكون المعالج ثماني النواة.

كما أنها تنطبق على وحدة الرسوميات. فيجب أن تكون وحدة الرسوميات عالية حيث أن ما يميز لعبة GTA V الأصلية هي الرسوميات.

لعبة GTA V للاندرويد

دون أن نبقيكم في لحظات الانتظار كثيراً سنطلعكم على مميزات جراند ثفت أوتو 5 الجديدة :

لعبة Grand Theft Auto V 5 الجديدة تتميز بخرائط تنقل.

الجديدة تتميز بخرائط تنقل. كذلك مركبات اللعبة مختلفة كما أنها تتميز بتحكم أحسن وتقنيات جديدة.

كما أن اللعبة تتميز بسهولة التنقل بالخريطة.

بيئة اللعبة هي بيئة واقعية حيث أن GTA V الأصلية تشعرك بالتوحد مع اللعبة.

تشعرك بالتوحد مع اللعبة. اللعبة بخيارات متعددة مثلما ذكرنا سلفاً فتختار ما بين اللعب الحر أو المغامرة.

طريقة تحميل لعبة gta 5 للاندرويد وشروط اللعبة 2022

لعبة GTA V للاندرويد من الألعاب التي تحافظ على طابعها الأصلي مع تطويره. ومن أسباب تفضيل قاعدة جماهيرية لتلك اللعبة فذلك لأن اللعبة تناقش حرب العصابات. والتي يفضلها الكثير من رواد الألعاب.ولكن في اللعبة الجديدة أصبح هناك لاعبين رئيسين مع وجود قصة وحبكة مميزة.

وكي يتم تثبيت جراند ثفت أوتو 5 يجب جعل الهاتف متصل بالواي فاي ثم :

فتح متصفح جوجل كروم.

البحث عن الموقع الرسمي لتنزيل لعبة GTA V الأصلية “روك ستار جيمز” .

“روك ستار جيمز” . بعد الدخول على الموقع ستجد أيقونتان واحدة للاندرويد وأخرى للايفون. إذا كنت ممكن يمتلكون نظام الاندرويد تقوم بأختياره. ثم اختيار الدفع الإلكتروني.

وإذا كنت ممن يمتلكون نظام IOS ستختار ايفون في البداية ثم ستقوم بالدفع الإلكتروني.

ثم تقوم في الحالتان بتنزيل لعبة Grand Theft Auto V 5.

طريقة تحميل Grand Theft Auto V 5 لهواتف أوبو وهواوي ونوفا

في ثلاث خطوات فقط يمكنك تحميل اللعبة. فكما نعرف أن تلك الهواتف قد تم حجب خدمات جوجل عنها. ولكن لا تقلق عزيزي القارئ.

في البداية يجب الدخول على آب جاليري (وهو بديل جوجل بلاي) لكي يتم تنزيل لعبة GTA V للاندرويد .

. ثم القيام بتنزيل متصفح جوجل كروم.

بعد ذلك يمكنك إتباع نفس الخطوات السابقة بكل سهولة.

ملحوظة هامة : يجب ذكر أن قيمة لعبة لعبة GTA V الأصلية هي 35 ريال يتم دفعها ببطاقة الائتمان.