اسعار تذاكر القطار من الرياض لحائل وكيفية الحجز من الأمور التي يرغب في معرفتها العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية وقد قامت الشركة السعودية للخطوط الحديدية بتوفير خدمات عديدة لكي يتمكن المواطن من حجز الرحلات على قطار سار ببساطة وسوف نتناول فى هذا المقال أسعار التذاكر من الرياض إلى حائل سواء كانت الدرجة اقتصادية أو درجة رجال الأعمال كما سوف نتناول العديد من المعلومات المختلفة حول كيفية حجز قطار سار بشكل سهل وبسيط للعملاء.

اسعار تذاكر القطار من الرياض لحائل

يبلغ سعر تذكرة القافلة بالنسبة للرضع 6 ريال سعودي، بينما سعر تذكرة الدرجة الأولى كاملة للقطار المتجه من بقيق إلى الرياض يبلغ 115 ريال سعودي.

سعر القطار من محطة بقيق الهفوف الدرجة الأولى يبلغ 25 ريال سعودي للكبار.

سعر تذكرة الرضيع القافلة يبلغ 5 ريال سعودي.

يبلغ سعر تذكرة الدرجة الأولى انصاف 65 ريال سعودي بينما تذكرة القافلة كاملة سعرها 45 ريال سعودي.

اسعار تذاكر قطار سار ومواعيد الرحلات

يبلغ سعر قطار سار بالنسبة للأطفال بداية من 55 ريال سعودي ويصل لحوالي 300 ريال سعودي على حسب منطقة السفر.

الفئة الثانية الخاصة برجال الأعمال تبدأ تكلفتها من 160 ريال سعودي وتصل لحوالي 315 ريال سعودي.

تستطيع حجز التذاكر ببساطة عبر الموقع الإلكتروني حيث كل ما يتطلبه الأمر هو زيارة موقع قطر سار.

بعد ذلك قم بإدخال البيانات بشكل صحيح إلكترونيا، واختار طريقة الدفع التي ترغب فيها ثم قم باختيار محطة المغادرة ومحطة الوصول وعدد الركاب واختار طريقة الدفع التي تناسبك.

كيف يتم حجز قطار من الرياض للقصيم

تستطيع زيارة الموقع الالكتروني الخاص بهيئة الخطوط الحديدية في السعودية لحجز التذاكر بعد زيارة الموقع.

قم بالضغط على حجز رحلتك وادخل محطة المغادرة ولتكن الرياض ومحطة الوصول ولتكن القصيم واضغط على بحث.

ستظهر لك الرحلات المتاحة اختر ما يناسبك واختار طريقة الدفع التي ترغبها وعدد الركاب وادخل بياناتك الشخصية بطريقة صحيحة وسيتم حجز الرحلة ببساطة.

ما هي المحطات الموجودة عبر قطار سار

يوجد العديد من المحطات المختلفة حيث يتوافر محطة الرياض والمجمعة والقصيم ويوجد رحلات عديدة أخرى ويختلف سعر كل رحلة على حسب الدرجة كما يتوفر محطة الجوف وحائل.