التسجيل في منحة البطالة minha anem 2022 الوكالة الوطنية للتشغيل

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عمر شويل - جدة التسجيل في منحة البطالة minha anem ، وموقع التسجيل في منحة البطالة من أكثر الأمور بحثا في الجزائر في الساعات الأخيرة. هذا وقد أطلقت الوكالة الوطنية للتشغيل anem.dz منصة إلكترونية خاصة من أجل تسهيل إجراءات التسجيل في منحة البطالة 2022 لكل الشباب العاطلين عن العمل، وبعد الدخول إلى هذه البوابة يمكنهم التعرف على شروط الاستفادة من منحة البطالة في الجزائر 2022، كما يمكنهم أن يقوموا بحجز موعد خاص بإحدى الملحقات في مقر الإقامة الذي يتواجد به المعني، ومن الجدير بالذكر أنّ anem منحة البطالة تمّ إقرارها منذ أيام فقط من طرف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في إطار دعم الشباب الذين لا يملكون عملا أو أي ذخل شهري ثابت يمكنهم من توفير سبل الحياة الكريمة، وسنتحدث عن هذا الموضوع من خلال مقالنا على موقع ثقفني لنوضح لكم المزيد من التفاصيل.

التسجيل في منحة البطالة minha anem

بدأ التسجيل في منحة البطالة minha anem ، ويمكن للراغبين في التسجيل في منحة البطالة 2022 أن يزروا المنصة التي تم استحداثها من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر، وهي minha.anem.dz. ويمكن لكل الراغبين في الحصول على الدعم المادي الذي تقدمه الحكومة أن يقوموا بالتسجيل من خلالها والقيام بحز الموعد المحدد مع أحد المستشارين في الوكالة التي تقع بمدينته.

علاوة على ذلك، فإنّ منحة البطالة التي تمّ استحداثها تدخل ضمن إطار قانون المالية الجديد لسنة 2022 الذي أطلقه الرئيس تبون. ومنذ يومين دعت الوكالة الوطنية للتشغيل كل طالبي العمل لأول مرة المسجلين لديها ممن لا يملكون حساب بريدي جاري أن يقوموا بالدهاب إلى أقرب مركز بريدي لهم، وهذا مع إرفاق شهادة التسجيل الأولي في الوكالة من أجل فتح حساب بريدي جاري.

موقع التسجيل في منحة البطالة

يمكن لكل المواطنين أن يقوموا بـ التسجيل في منحة البطالة 2022 من خلال الدخول إلى رابط منحة البطالة minha.anem.dz. ومن الجدير بالذكر أنّ هذه المنحة التي تم استحداثها تمس حوالي 800 ألف بطال في الجزائر كلها. كما تمّ تحديد قيمة منحة البطالة، والتي ستقدر بـ 13000 دينار جزائري، ويتم التسجيل من خلال اتباع الخطوات التالية:

بداية قم بالولوج إلى منصة منحة البطالة.

انقر على تسجيل، ثم اكتب كل البيانات المطلوبة رقم التسجيل، رقم بطاقة التعريف الوطنية ثم اضغط على إرسال.

سيبدأ التحقق من مدى أهلية المتقدم للاستفادة من المنحة، في حال رفضه ستظهر عبارة: “مرفوض، ليس لديكم الحق في الاستفادة من منحة البطالة”. مع توضيح سبب الرفض، وفي حال قبولك سيتم توجيهك إلى المرحلة الثانية.

اكتب كل المعلومات في الخانات المخصصة لها ، وهي الاسم واللقب، رقم الحساب البريدي.

ثم حدّد الموعد الخاص بالمقابلة في وكالة التشغيل مع مستشار بالوكالة، مع إحضار الملف الورقي.

قم بطباعة وثيقة التعهد والالتزام ووصل الموعد المحدد.

موعد صبّ منحة البطالة

تجدر الإشارة إلى أنّ منحة البطالة في الجزائر ستصبّ في حسابات كل المستفيدين في كل شهر ميلادي، وهذا بداية من الثامن والعشرين من شهر مارس القادم، وحسب ما ورد إلينا فإنّ موعد صرف المنحة تم تحديده في الثامن والعشرين من كل شهر ميلادين مع العلم بأنّ قيمة الراتب الممنوح تقدر بحوالي 13000 دينار جزائري، وسيتم ذلك بعد قبول ملفاتهم بشكل نهائي.

شروط منحة البطالة في الجزائر 2022

حددت الوكالة الوطنية للتشغيل شروط الاستفادة من منحة البطالة، وهي أن يكون سنّ المستفيد من 19 إلى 40 عاما. كما يجب أن يسوّي وضعية الخدمة الوطنية، ولا يمكن لزوجة العامل أن تستفيد من المنحة. كما لا يمكن أن يستفيد الطلاب الجامعيين الذين لا يزالون يدرسون، وكذلك من يزاولون التكوين المهني. ولا تمنح أيضا لمن تلقوا الدعم الحكومي من قبل أن ممن يتلقون الإعانة المادية من الصندوق الوطني للتقاعد.

بهذا نختم المقال الذي تطرقنا فيه إلى موضوع التسجيل في منحة البطالة minha anem. والذي يكون من خلال موقع التسجيل في منحة البطالة، وقد استحدثت الوكالة الوطنية للتشغيل رابط منحة البطالة minha.anem.dz. وهي تسهّل الأمور على كل المواطنين دون عناء التنقل لملحقات وكالة التشغيل في مقر إقامتهم، وكذلك من أجل الحد التجمعات في ظل انتشار الوباء.